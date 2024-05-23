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    17:47, 23 Май 2024 | GMT +6

    Вьетнамская компания SOVICO вложит в Казахстан $1 млрд долларов

    Нурлан Жакупов рассказал о результатах встречи Главы государства с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом
    Фото: Акорда

    Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов рассказал о результатах встречи Главы государства с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

     - Сегодня в рамках визита Главы государства в Сингапур мы подписали соглашение о принципах с группой SOVICO. В соответствии с программой приватизации, в соответствии с программой уменьшения доли государства в экономике, мы продаем компанию Qazaq Air группе SOVICO. Таким образом, группа SOVICO в ближайшие 5 лет поставит как минимум 20 бортов компании Airbus и Boeing, как максимум будем стремиться к 50. Таким образом, сумма прямых иностранных инвестиций составит более миллиарда долларов США, - отметил Нурлан Жакупов.

    Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом. Собеседники обсудили перспективы присутствия SOVICO Group в различных секторах казахстанской экономики в качестве потенциального инвестора.

    Глава государства подчеркнул, что намерение SOVICO Group приобрести авиакомпанию Qazaq Air свидетельствует об амбициозных планах вьетнамского конгломерата по развитию гражданской авиации в нашем регионе. 

    Нгуен Тхань Хунг сообщил о заинтересованности SOVICO Group взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Вьетнам Токаев в Сингапуре Инвестиции Авиация Аэропорт Экономика ФНБ «Самрук Казына»
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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