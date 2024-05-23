Вьетнамская компания SOVICO вложит в Казахстан $1 млрд долларов

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов рассказал о результатах встречи Главы государства с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Сегодня в рамках визита Главы государства в Сингапур мы подписали соглашение о принципах с группой SOVICO. В соответствии с программой приватизации, в соответствии с программой уменьшения доли государства в экономике, мы продаем компанию Qazaq Air группе SOVICO. Таким образом, группа SOVICO в ближайшие 5 лет поставит как минимум 20 бортов компании Airbus и Boeing, как максимум будем стремиться к 50. Таким образом, сумма прямых иностранных инвестиций составит более миллиарда долларов США, - отметил Нурлан Жакупов.

Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом. Собеседники обсудили перспективы присутствия SOVICO Group в различных секторах казахстанской экономики в качестве потенциального инвестора.

Глава государства подчеркнул, что намерение SOVICO Group приобрести авиакомпанию Qazaq Air свидетельствует об амбициозных планах вьетнамского конгломерата по развитию гражданской авиации в нашем регионе.

Нгуен Тхань Хунг сообщил о заинтересованности SOVICO Group взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане.