    17:31, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вьетнам побил рекорд по числу иностранных туристов

    В 2025 году Вьетнам принял более 21 миллиона иностранных туристов — это историческое достижение для страны, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Синьхуа

    Как сообщает Travel And Tour World, число туристов в 2025 году на 10% превысило допандемический показатель. 

    Такой рост отражает мощный импульс вьетнамской туристической отрасли, чему способствовали целевые рекламные кампании, улучшение инфраструктуры и глобальное восстановление путешествий после пандемии.

    Вьетнам вложил значительные средства в расширение своей туристической инфраструктуры, особенно в транспортную. В 2025 году были открыты или расширены несколько аэропортов, автомагистралей и туристических портов, что улучшило связь между крупными городами и отдаленными регионами. Эти улучшения призваны сделать поездки внутри страны более удобными и эффективными как для внутренних, так и для иностранных туристов. 

    По прогнозам французского журнала Vogue, Вьетнам станет одним из самых популярных туристических направлений в Азии в 2026 году. 

    Несмотря на эти достижения, страна продолжает сталкиваться с проблемами, особенно в плане устойчивого развития. Быстрый рост туристического сектора оказывает давление на местные экосистемы, особенно в популярных туристических местах, таких как Ханой, Хошимин и дельта Меконга. Правительство признает, что баланс между ростом и экологической ответственностью является одной из наиболее значительных проблем, стоящих перед этим сектором. 

    Также одной из ключевых проблем является чрезмерная зависимость от авиаперевозок, которая способствует выбросам углекислого газа и ухудшению состояния окружающей среды. 

    Ранее сообщалось, что Казахстан стал в три раза популярнее среди иностранных туристов. 

     

     

     

     

     

     

     

     

    Туризм Вьетнам Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
