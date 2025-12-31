Вьетнам побил рекорд по числу иностранных туристов

Как сообщает Travel And Tour World, число туристов в 2025 году на 10% превысило допандемический показатель.

Такой рост отражает мощный импульс вьетнамской туристической отрасли, чему способствовали целевые рекламные кампании, улучшение инфраструктуры и глобальное восстановление путешествий после пандемии.

Вьетнам вложил значительные средства в расширение своей туристической инфраструктуры, особенно в транспортную. В 2025 году были открыты или расширены несколько аэропортов, автомагистралей и туристических портов, что улучшило связь между крупными городами и отдаленными регионами. Эти улучшения призваны сделать поездки внутри страны более удобными и эффективными как для внутренних, так и для иностранных туристов.

По прогнозам французского журнала Vogue, Вьетнам станет одним из самых популярных туристических направлений в Азии в 2026 году.

Несмотря на эти достижения, страна продолжает сталкиваться с проблемами, особенно в плане устойчивого развития. Быстрый рост туристического сектора оказывает давление на местные экосистемы, особенно в популярных туристических местах, таких как Ханой, Хошимин и дельта Меконга. Правительство признает, что баланс между ростом и экологической ответственностью является одной из наиболее значительных проблем, стоящих перед этим сектором.

Также одной из ключевых проблем является чрезмерная зависимость от авиаперевозок, которая способствует выбросам углекислого газа и ухудшению состояния окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал в три раза популярнее среди иностранных туристов.