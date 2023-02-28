Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Ветеринаров освободят от бумажной волокиты – Минсельхоз Казахстана

28 Февраля 2023, 16:26
Ветеринаров освободят от бумажной волокиты – Минсельхоз Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запущено специальное цифровое приложение для повышения эффективности работы ветеринаров. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, ранее для ветеринарных врачей своевременное проведение всех соответствующих ветеринарных мероприятий было большой проблемой. Ветеринары вынуждены были выезжать на удаленные участки, вносить данные в журнал и по возвращении вносить результаты работы в информационную систему «идентификация сельскохозяйственных животных». На это уходило много времени.

«Для решения этой проблемы Министерство разработало соответствующее приложение (VetLab) для смартфонов, планшетов. С декабря прошлого года данная система внедрена в Западно-Казахстанской области в качестве пилотного проекта. Мы продолжили этот опыт в южных регионах. В настоящее время в Туркестанской области запущен аналогичный пилотный проект. Вместе с тем, остальные регионы также отвечают всем требованиям. Поэтому приобретается соответствующее оборудование и планшеты», - сказал Баглан Бекбауов.

По данным Минсельхоза, данная дополнительная информация автоматизирует сбор, передачу и анализ. В этом контексте ветеринар освобождается от бумажной волокиты и появляется возможность четко контролировать животноводческие продукты. Для удобства на местах, где нет подключения, это приложение может работать без интернета.

Ветеринары могут посещать удаленные участки, регистрировать поголовье через это приложение, проверять через базу данных, а также указывать проводимые ветеринарные мероприятия.


Новости по теме
Квоты на вывоз КРС и МРС намерены ввести в Казахстане
Квоты на вывоз лука могут ввести в РК
Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
Теги:
Читайте также
Квоты на вывоз КРС и МРС намерены ввести в Казахстане
Квоты на вывоз лука могут ввести в РК
Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
Минсельхоз наделят дополнительными полномочиями
Региональную геоинформационную систему запустили в Жамбылской области
Радиофобия и «мобильная паника»: заблуждения и мифы о сотовой связи и 5G
Узбекистанский опыт хлопководства интересен Казахстану – Минсельхоз
Рынок открыт: казахстанская рыбная продукция пойдет на экспорт в страны ЕС
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей