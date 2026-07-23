Сразу три заболевания выявили ветеринары у павшего скота в Актюбинской области

В Управлении ветеринарии Актюбинской области прокомментировали ситуацию с заболеванием крупного рогатого скота в Кызылжарском сельском округе Иргизского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, по результатам лабораторных исследований у 51 павшего животного выявлены тейлериоз, пироплазмоз, а в отдельных случаях — лептоспироз.

Тейлериоз и пироплазмоз являются паразитарными заболеваниями, которые передаются через укусы кровососущих клещей. Лептоспироз относится к особо опасным болезням животных, основными природными переносчиками которого являются грызуны.

Сейчас ветеринарные специалисты ежедневно проводят подворовые обходы, изолируют животных с признаками заболевания, организуют их лечение и разъясняют владельцам скота необходимые меры профилактики. Также принимаются ограничительные меры для стабилизации эпизоотической ситуации. Оздоровительные мероприятия проведет Республиканский противоэпизоотический отряд.

22 июля в Иргизский район прибыли специалисты Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, Актюбинской областной территориальной инспекции и Управления ветеринарии Актюбинской области. Они проводят встречи с жителями Кызылжарского сельского округа и разъясняют принимаемые меры.

В Управлении ветеринарии отметили, что ситуация находится на постоянном контроле. Владельцев животных призвали строго соблюдать рекомендации ветеринарных специалистов, не допускать бесконтрольного выпаса скота, своевременно обрабатывать животных от клещей и при первых признаках заболевания незамедлительно обращаться в ветеринарную службу.

Напомним, ранее жители сел Шенбертал и Курылыс Иргизского района заявили о падеже скота и обратились за помощью. На начальном этапе точно определить заболевание в лаборатории не удалось, из-за чего потребовалось взять дополнительные пробы.