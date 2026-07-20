Стала известна причина падежа скота в отдаленных селах Актюбинской области

По результатам экспертизы у крупного рогатого скота в Актюбинской области выявлен тейлериоз, что стало причиной их гибели, передает корреспондент Kazinform.

Причиной заболевания стал укус клеща, через который передалась паразитарная инфекция. Гибель скота фиксировалась в период с 21 июня по 14 июля. Почти за месяц на территории Кызылжарского сельского округа Иргизского района пало 39 голов крупного рогатого скота.

— Согласно протоколу результатов экспертизы, получен положительный результат на тейлериоз. Тейлериоз — это паразитарное заболевание, передаваемое трансмиссивным путем через укусы иксодовых клещей. Фактором, способствовавшим распространению инфекции, стал завоз скота владельцами из эндемичных по тейлериозу регионов. В настоящее время специалисты ветеринарной службы проводят эпизоотологическое обследование. Тейлериоз не относится к категории особо опасных болезней. Законодательством РК возмещение убытков владельцам животных не предусмотрено, — сообщили в управлении ветеринарии Актюбинской области.

Ветеринары изолируют заболевших животных от основного стада и проводят необходимое лечение. Также установили запрет на выпас скота без пастуха. Кроме того, владельцев обязали проводить противоклещевую обработку и незамедлительно информировать ветеринарных специалистов при покупке новых животных.

— Туши павших животных уничтожаются в мобильных инсинераторах. На данный момент случаи падежа скота прекратились. Лечебные мероприятия продолжаются, а эпизоотическая ситуация находится под постоянным контролем Управления ветеринарии Актюбинской области и ветеринарной службы Иргизского района, — сообщили в управлении.

Напомним, ранее жители сел Шенбертал и Курылыс Иргизского района заявили о падеже скота и обратились за помощью. На начальном этапе точно определить заболевание в лаборатории не удалось, из-за чего потребовалось взять дополнительные пробы.