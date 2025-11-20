Ветер, метель и туман: штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью в горных районах области 15-20 м/с.

В области Жетісу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Ұлытау ожидается туман.

Ночью и утром на на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.