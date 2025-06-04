Весна в Великобритании стала самой теплой за всю историю наблюдений

Кроме того, это была самая солнечная весна за всю историю наблюдений в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе, и вторая по солнечности — в Англии с 1910 года, когда начали вести соответствующую статистику.

Весна — сезон, который теплеет быстрее других в Великобритании: с 1970 года средняя температура выросла на 1,8°C. Восемь из десяти самых теплых весенних сезонов пришлись на период после 2000 года, а три самых теплых — после 2017-го. Как отметили в Метеослужбе Великобритании, это свидетельствует об изменении климата.

В 2025 году во всех четырех странах Великобритании была зафиксирована самая теплая весна с момента начала ведения наблюдений средней температуры в 1884 году.

Несмотря на сильные штормы, затронувшие некоторые районы Англии, март оказался самым засушливым за всю историю наблюдений.

В апреле же был зафиксирован рекорд по количеству солнечных часов.

Июнь, судя по прогнозам, продолжит эту тенденцию: Met Office ожидает, что лето 2025 года в Великобритании будет жарче обычного.

Ранее сообщалось, что средняя глобальная температура в ближайшие пять лет будет на рекордно высоком уровне. Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации, это увеличит климатические риски и будет иметь негативные последствия для общества, экономики и развития.