Средняя глобальная температура в ближайшие пять лет будет на рекордно высоком уровне – ВМО

По прогнозам, глобальная среднегодовая приземная температура будет сохраняться на рекордном или близком к рекордному уровне. За каждый год в период с 2025 года по 2029 год она будет на 1,2-1,9 °C выше доиндустриального уровня.

Согласно прогнозу, вероятность того, что в среднем потепление за пять лет превысит порог в 1,5°C, установленный Парижским соглашением по климату, составляет 70%. При этом, в предыдущем докладе эта вероятность для периода 2024-2028 годов оценивалась в 47%.

Каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к более интенсивным волнам жары, экстремальным осадкам, сильной засухе, таянию ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря.

Предсказывается, что потепление в Арктике в течение следующих пяти расширенных зимних периодов (с ноября по март) будет происходить более чем в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

Прогнозы о состоянии морского льда на март 2025-2029 годов позволяют говорить о дальнейшем уменьшении концентрации льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.

- Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, согласно докладу ВМО, в ближайшие годы не предвидится никакой передышки, и это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, повседневную жизнь, экосистемы и планету будет нарастать, – заявила заместитель Генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

По последним прогнозам, в среднем потепление за 20-летний период с 2015 года по 2034 год составит 1,44°C.

Ранее мы писали о том, как глобальное потепление меняет климат Казахстана.