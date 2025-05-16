Как глобальное потепление меняет климат Казахстана – факты и прогнозы

– За последние три десятилетия климат Казахстана демонстрирует устойчивое потепление, сопровождающееся нестабильными изменениями в уровне влажности – от засух до избытка осадков, – сообщают специалисты.

Отметим, Президент Касым-Жомарт Токаев на саммите по устойчивому развитию в Абу-Даби назвал глобальное потепление одним из главных вызовов для Центральной Азии.

— Ускоряющееся потепление может угрожать экосистемам, условиям жизни и продовольственной безопасности, что требует срочных климатических адаптационных стратегий. Регион также сильно зависит от трансграничных рек. Поэтому нам крайне необходимо создать системы раннего предупреждения и улучшить управление водными и земельными ресурсами, — сказал тогда Президент.

Температура стабильно растет

Эксперты фиксируют устойчивое повышение среднегодовой температуры по всей стране. Особенно это заметно на западе Казахстана.

– В среднем по стране температура растет примерно на 0,36 °C за каждое десятилетие, а на западе – еще быстрее, от 0,47 до 0,56 °C за 10 лет, – сообщают в Казгидромете.

Что говорят о размывании сезонов в Казахстане?

– Многие казахстанцы действительно замечают, что привычные времена года меняются: зимы стали мягче, весна приходит раньше, а лето длится дольше. Эти наблюдения подтверждаются многолетними данными метеонаблюдений, – сообщают специалисты.

По данным РГП «Казгидромет», с 1976 по 2024 год среднегодовая температура в стране увеличивалась в среднем на 0,36 °C за каждое десятилетие. Особенно заметно потепление проявляется в весенний, летний и осенний периоды – практически во все сезоны, кроме зимы, где изменения менее выражены, но все же ощутимы.

В целом по стране:

– удлиняется теплый период года – увеличивается продолжительность вегетационного периода, это время, когда температура стабильно выше +10 °C, и растения активно растут;

– сокращается число дней с отрицательными температурами;

– реже бывают сильные морозы ниже –20 °C.

Так, весна 2020 года стала аномально теплой – отклонение от нормы составило +3,84 °C, а 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране – на +1,73 °C выше климатической нормы, по сравнению со средними значениями 1961-1990 гг.

Как отмечают в Казгидромете, основная причина этих изменений – глобальное потепление, вызванное ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.

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Зима в Казахстане становится теплее

Зима 2024-2025 годов была аномально теплой. Средняя температура воздуха по стране была выше нормы на 2,7 градуса. Особенно сильное потепление зафиксировали на севере – в Костанайской, Северо-Казахстанской и северной части Павлодарской областей, где температура превышала норму на 5 и более градусов. В Усть-Каменогорске в январе температура была выше нормы на 7,6 градуса. В Астане за последние десятилетия зимы стали переходить от суровых к умеренно суровым.

В некоторых южных предгорных районах температуру фиксировали немного ниже нормы, но максимум на 1,2 градуса, например, на метеостанции Жаланашколь возле Джунгарских ворот.

По данным Казгидромета, из 127 метеостанций по всей стране большинство показали, что зима была «теплой» или даже «экстремально теплой». Особенно это касалось северных областей, где такие отклонения считаются климатическими аномалиями, которые случаются реже, чем раз в 20 лет. Жители этих регионов тоже отмечали необычно теплую зиму.

Мнение эксперта

По словам руководителя общественного объединения «КазЭкоПатруль» Тимура Елеусизова, Казахстан и Центральная Азия находятся в числе наиболее уязвимых регионов мира по темпам климатических изменений.

– Мы сейчас живем в пике, и получается, Казахстан и вся Центральная Азия – в пиковом диапазоне по потеплению климата. Мы впереди всей планеты по тенденциям роста температуры поверхности земли, – отметил он.

Если в среднем глобальное повышение температуры составляет около 0,1 °C в год, то, по словам эксперта, в Казахстане эта цифра достигает 0,3-0,5 °C ежегодно. Причина – отсутствие смягчающего влияния океанов и больших водоемов.

– У нас огромная территория – девятое место в мире, а крупных водоемов всего три, и то не такие большие. Условно, Балхаш, например, имеет среднюю глубину всего 6 метров, – пояснил Елеусизов. – Если смотреть по уровню наших гор, то уже почти 60% ледников растаяло. Тенденция идет на сокращение ледниковой массы. Соответственно, температура будет только расти.

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Вода уходит, а леса не хватает

По словам эксперта, страна отстает от мировых практик в сфере водосбережения и устойчивого землепользования. Елеусизов приводит в пример технологии для снижения потерь воды, которые зарекомендовали себя в Китае и США.

– В Китае и США водоемы закрывают специальными черными шарами. Это снижает испарение, предотвращает цветение воды и сохраняет ресурс. Мы могли бы использовать эти технологии и у нас, – считает эксперт. – В прошлом году 11 регионов Казахстана пострадали от паводков. Если бы у нас были большие резервуары с защитой, мы могли бы сохранить воду и использовать ее в сельском хозяйстве. А вместо этого мы получили деградированные земли и экономический урон.

Еще одна серьезная проблема, по его словам, это низкая лесистость: площадь, покрытая лесом в Казахстане, составляет всего 4,8% от всей площади страны.

– Практически у нас нет зелени. Нам нужно сейчас увеличивать объем зеленых насаждений, – отмечает Елеусизов.

NASA зафиксировало рекордное потепление

По данным отчета NASA, 2024 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, начиная с 1880 года. Средняя глобальная температура в 2024 году была на 1,28 °C выше нормы XX века (1951–1980), превзойдя рекорд 2023 года. А с июня 2023 по август 2024 года подряд фиксировались рекордно высокие температуры – 15 месяцев подряд с аномальной жарой.

Казахстан входит в число уязвимых регионов по темпам климатических изменений. Поэтому сохранение водных ресурсов, расширение зеленых насаждений и внедрение устойчивых технологий - ключевые задачи в условиях нарастающих климатических рисков.