Весенний паводок: в 20 участках ВКО возможны ледовые заторы

Согласно многолетним наблюдениям, первый этап паводка приходится на период начала таяния льда на реках — с конца второй декады марта до конца второй декады апреля. В это время сохраняется риск образования ледовых заторов на реках Черный Иртыш, Ульба, Бухтарма, Курчум, Аблайкит и Аксу.

— В области с 1 февраля введен режим повышенной готовности. В ДЧС организовано круглосуточное дежурство оперативного штаба. По каждому населенному пункту, подверженному риску подтопления, закреплены ответственные лица из числа представителей местных исполнительных органов, а также подразделений по чрезвычайным ситуациям городов и районов, — сообщили в ДЧС.

С третьей декады февраля проводятся работы по очистке каналов, арыков, водопропускных сооружений и мостов. На сегодняшний день выполнено 84,4% противопаводковых мероприятий. В частности, очищено: каналов — 81,8%, арыков — 74,3%, водопропускных сооружений — 86,1%, мостов — 90%.

Из населенных пунктов вывезено 335 тысяч кубических метров снега. Подготовлено 82 тысячи мешков, 10,2 тысячи тонн инертных материалов, а также 393 тонны горюче-смазочных материалов.

— Акиматами семи районов определены 20 участков, где возможны ледовые заторы. Согласно утвержденному графику, проведены профилактические работы на двух участках в районе Шемонаиха, на пяти участках в районе Маркаколь и на одном участке в Алтайском районе, — сообщили в акимате области.

Для реагирования в случае осложнения обстановки подготовлены силы и средства местных исполнительных органов, ДЧС и служб гражданской защиты: всего задействовано 3677 человек личного состава, 556 единиц техники, 75 плавательных средств и 234 мотопомпы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, взрывные работы по дроблению льда на реках начались в СКО.