Веселящий газ и «карбик»: новая угроза среди подростков

В жидкости для очистки карбюраторов содержится большое количество токсичных химических веществ: химический ацетон, толуол, углекислый газ, этилбензол и спирт.

В совокупности эти вещества эффективно очищают карбюратор автомобиля.

— Бензол, толуол и ацетон в химических лабораториях разрешено использовать только по специальному допуску. А здесь представлены те же токсичные газы. Толуол — наиболее вредный среди них. Фактически люди вдыхают смесь бутана, пропана и углекислого газа. Все эти вещества загрязняют дыхательные пути человека. Даже низкое содержание ароматических углеводородов в бензине оказывает влияние, а в составе этих газов их доля значительно выше, поэтому и вред многократно сильнее. При вдыхании пары проникают в дыхательные пути и воздействуют на организм. Веселящий газ — это одновалентный оксид азота. Он бесцветен, но имеет сладковатый запах. Насколько мне известно, в ночных клубах используются шарики с этим газом: он вызывает у человека улыбку, а стоит недорого. Где можно достать одновалентный оксид азота? Он применяется в пищевой промышленности, входит в состав аэрозолей. В кондитерских цехах с его помощью наносят крем на торты — пена образуется именно благодаря этому газу. В составе пищевых продуктов он безопасен, но в чистом виде, отдельно, этот газ становится опасным и вызывает отравление, — рассказала заведующая кафедрой химии и пищевой технологии Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Самал Дузелбаева.

Когда газы попадают в организм, они не только поражают дыхательные пути, но и загрязняют кровь. Они нарушают нормальное функционирование глюкозы в крови.

Особенно при попадании в организм одновалентный оксид азота снижает насыщение крови кислородом, что приводит к затруднённому дыханию и гипоксии.

Сначала любопытство, потом зависимость — нарколог

Несколько минут эйфории и смеха могут обернуться тяжелым, порой неизлечимым заболеванием. То, что сначала кажется безобидным развлечением, может стать началом стойкой зависимости.

— Веселящий газ — это оксид азота. В медицине его применяют при проведении небольших хирургических вмешательств. Он вызывает у человека улыбку, расслабляет мышцы, создает состояние легкой опьяненности. Но важно понимать: эффект проходит быстро. Поэтому молодежь стремится использовать его снова и снова. Уже после одного вдыхания человек теряет ориентацию, отключается, ухудшается слух, зрение тускнеет, речь становится нечеткой. При частом употреблении формируется зависимость. Сам газ токсичен. Длительное его использование приводит к депрессии, резкой раздражительности. Из-за нехватки кислорода повреждаются органы и ткани. Подростки и молодые люди ошибочно считают, что газ безвреден. Но как специалисты мы предупреждаем: даже однократное употребление может привести к гибели человека, — рассказала нарколог Актюбинского областного центра психического здоровья Жанар Тотаева.

Проблема наркотической зависимости — одна из наиболее обсуждаемых в мире, она входит в число пяти главных болезней современности.

Существует несколько разновидностей наркотической зависимости, и их делят на две основные группы: опиоиды и каннабиноиды.

— Если говорить о Казахстане, чаще всего употребляют марихуану и мефедрон. В нашем центре, как правило, проходят лечение люди, зависимые от опиоидов и мефедрона. Что касается очистителей карбюратора — это новая форма токсикомании. На подростковом жаргоне ее называют «карбик». Раньше подростки вдыхали бензин или клей, а в последние годы начали использовать жидкость для очистки карбюраторов. Токсикомания вызывает как психическую, так и физическую зависимость. Сначала такие вещества употребляют «из любопытства». Затем это становится регулярным, а после развивается зависимость. При вдыхании подобной жидкости или газа человек перестает понимать, что происходит вокруг, все забывает. Позже появляются зрительные галлюцинации — им кажется, будто они смотрят мультфильм. При длительном употреблении возникают головные боли, тошнота, одышка. Кожа вокруг носа и рта воспаляется и отекает. Кроме того, при постоянном употреблении специфический запах буквально пропитывает тело — таких людей легко распознать. Настроение у зависимых нестабильно, часто развивается депрессия, становится трудно ухаживать за собой. Чтобы избавиться от болезненного состояния, человек снова начинает употреблять. Длительное вдыхание приводит к повреждению печени, почек и легких. Нарушается кровообращение. Ослабленный организм подростка становится более восприимчив к другим инфекциям. Пациенту необходимо длительное лечение в стационаре. Таких людей лечат в центрах психического здоровья, — пояснила нарколог Жанар Тотаева.

Продавцов веселящего газа будут наказывать с наступающего года — полиция

В последние годы именно эта проблема становится очень актуальной в нашей стране. Дело в том, что в ночных клубах и на рекламных сайтах веселящий газ продается открыто.

Продавцы не скрывают ни цену, ни адрес. Так, в городе Актобе один литровый баллон, рассчитанный на 25 шариков, стоит 18 тысяч тенге, а двухлитровый — 30 тысяч тенге.

Кроме того, некоторые точки продажи начинают работу вечером и принимают заказы до утра, при этом предлагая услуги доставки.

По словам начальника отдела по борьбе с наркопреступлениями Актюбинского областного управления полиции Азамата Кияшева, ранее, сколько бы раз экспертиза ни проводилась, уголовная квалификация не определялась, и дела закрывались.

С наступающего года вступит в силу новый закон. Пока что его требования и наказания остаются неизвестными. А жидкости для очистки карбюраторов по-прежнему можно приобрести практически в любом магазине автотоваров.

Их цена начинается от 500 тенге в зависимости от объема и производителя.

— В этом году было изъято более 490 килограммов наркотических веществ. Это 304 уголовных дела. Из них свыше 481 килограмма составила марихуана, что соответствует более чем 41 тысяче однократных доз и общей стоимости свыше 222 миллионов тенге. Остальные свыше 8 килограммов — синтетические наркотики. Это около 420 тысяч однократных доз общей стоимостью более 201 миллиона тенге. Проводится работа по выявлению и блокировке каналов распространения наркотиков и психотропных веществ, включая интернет-сайты и QR-коды. На территории Казахстана выявлено 1240 сайтов, внесенных в информационную систему «Кибернадзор». Общая сумма заблокированных денежных средств составляет 59,6 миллиона тенге, — сообщил Азамат Кияшев.

По его словам, в областном центре психического здоровья состоят на учете 1553 человека, из которых 1433 — мужчины, а остальные — женщины.

Разница в числе тех, кто относится к группам опиоидов и каннабиноидов, существенной не наблюдается. В этом году один человек погиб из-за передозировки.

— С начала года были задержаны 13 человек, которые перевозили и скрывали наркотические вещества. В ходе расследования установлено, что они распространяли синтетические наркотики в особо крупных размерах. По решению суда все они были лишены свободы. В настоящее время осужденные находятся в исправительных учреждениях. Возраст задержанных — от 18 до 35 лет, — рассказал начальник отдела по борьбе с наркопреступлениями Актюбинского областного управления полиции Азамат Кияшев.

В настоящее время разъяснительная работа проводится одновременно в школах, колледжах и университетах.

Даже те, кто уже отбывал наказание по статье Уголовного кодекса «Незаконное производство, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, передача или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», принимают участие во встречах.

На этих встречах они признают свои ошибки и предостерегают молодежь.

Ранее Министерство внутренних дел сообщало, что более 60 подростков были привлечены к уголовной ответственности за наркопреступления.

Министерство призывает родителей обращать внимание на круг общения своих детей и на то, какие социальные сети и мессенджеры они используют.