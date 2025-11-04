Свыше 60 казахстанских подростков задержали за наркопреступления

Особое внимание уделяется профилактической работе среди подростков и молодежи, в том числе мерам по недопущению вовлечения несовершеннолетних в наркосреду. Проведено порядка 17 тысяч антинаркотических мероприятий, охват подростков и молодежи составил около 2 млн человек.

Несмотря на принимаемые меры, сохраняется тенденция роста числа фактов задержания несовершеннолетних за распространение наркотических средств.

Например, в области Абай сотрудниками полиции задержана несовершеннолетняя, учащаяся первого курса колледжа, занимавшаяся незаконным хранением психотропных веществ в особо крупном размере. В ходе обыска у девушки изъято 16 граммов синтетических наркотиков.

В Восточно-Казахстанской области за сбыт наркотиков задержан еще один несовершеннолетний, проживающий в Алматы. Он прибыл в Усть-Каменогорск, где на протяжении месяца работал курьером-закладчиком интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. В ходе задержания у него изъято 3 грамма синтетического наркотика группы α-PVP.

На сегодняшний день по республике задержано свыше 60 несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.

Министерство внутренних дел призывает родителей проявлять повышенное внимание к кругу общения своих детей, а также к проверке сомнительных социальных сетей и мессенджеров, где подростки могут получать предложения о «легком заработке» или «удаленной работе».

МВД напоминает: за сбыт наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы; в дальнейшем планируется ужесточение ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, если будет установлено, что из-за отсутствия должного контроля несовершеннолетний был вовлечен в незаконный оборот наркотиков.

