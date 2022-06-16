16 Июня 2022 15:23

Верю, что Национальный курултай оправдает надежды народа – Президент РК

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - В состав Национального курултая вошли 117 человек. В нем принимают участие представители всех областей, различных сфер деятельности, разных поколений. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем обращаться к советам наших старейшин, которые многое повидали. Мы будем учитывать опыт среднего поколения с активной гражданской позицией. Мы будем поддерживать свежие идеи молодежи, которая мыслит по-новому», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На курултай приглашены депутаты Парламента, члены политических партий и Ассамблеи народа Казахстана. Не остались в стороне представители общественных и профессиональных организаций. Включены в состав курултая члены региональных общественных советов.

«Я верю, что Национальный курултай оправдает надежды народа. У нас есть разные диалоговые площадки. Но у курултая – особенное место и значение. Я твердо верю, что он будет центром новых идей, которые укрепят единство страны и сплотят общество», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.