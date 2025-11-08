РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:03, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вертолет с туристами упал в Дагестане, есть погибшие

    Упавший вертолет с туристами на борту направлялся в Избербаш. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Вертолет с туристами упал в Дагестане, есть погибшие
    Фото: ТАСС

    При падении вертолета погибли четыре человека. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил, что в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших. 

    — Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, — сказал собеседник агентства ТАСС. 

    Как сообщил Ярослав Глазов, все трое пострадавших в результате падения вертолета доставлены в больницу Избербаша.

    Как пишет издание, упавший ввертолет разрушил на земле частный дом, внутри него не было людей. На месте произошло возгорание. Дом не эксплуатировался. 

    Вертолет летел из Кизляра в Избербаш, был частным и выполнял частный рейс, уточнили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан. 

    Ранее сообщалось о том, что вертолет ВМС и истребитель, выполнявшие плановые операции с авианосца «USS Nimitz», потерпели крушение в Южно-Китайском море.  Американский военный персонал в безопасности и находится в стабильном состоянии.       

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.  

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
