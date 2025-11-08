Вертолет с туристами упал в Дагестане, есть погибшие

При падении вертолета погибли четыре человека. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил, что в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших.

— Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, — сказал собеседник агентства ТАСС.

Как сообщил Ярослав Глазов, все трое пострадавших в результате падения вертолета доставлены в больницу Избербаша.

Как пишет издание, упавший ввертолет разрушил на земле частный дом, внутри него не было людей. На месте произошло возгорание. Дом не эксплуатировался.

Вертолет летел из Кизляра в Избербаш, был частным и выполнял частный рейс, уточнили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

