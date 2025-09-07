13:58, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5
Вертолет с пассажирами потерпел крушение в США
Воздушное судно упало в нежилой зоне, где нет предприятий, никто на земле, предварительно, не пострадал, передает корреспондент агентства Kazinform.
О трагедии сообщает телеканал Fox News. Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл (штат Миннесота) в США. Находившиеся люди на борту погибли – их количество пока не установлено.
Robinson R66 – одномоторный пятиместный вертолет со стеклянной кабиной. После крушения вертолет загорелся. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в Финляндии два вертолета столкнулись в небе: оба воздушных судна вылетели из Таллинна.