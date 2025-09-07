Вертолет с пассажирами потерпел крушение в США

О трагедии сообщает телеканал Fox News. Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл (штат Миннесота) в США. Находившиеся люди на борту погибли – их количество пока не установлено.

Robinson R66 – одномоторный пятиместный вертолет со стеклянной кабиной. После крушения вертолет загорелся. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Финляндии два вертолета столкнулись в небе: оба воздушных судна вылетели из Таллинна.