    13:58, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Вертолет с пассажирами потерпел крушение в США

    Воздушное судно упало в нежилой зоне, где нет предприятий, никто на земле, предварительно, не пострадал, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: кадр из видео

    О трагедии сообщает телеканал Fox News. Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл (штат Миннесота) в США. Находившиеся люди на борту погибли – их количество пока не установлено.

    Robinson R66 – одномоторный пятиместный вертолет со стеклянной кабиной. После крушения вертолет загорелся. Обстоятельства инцидента выясняются.

    Ранее в Финляндии два вертолета столкнулись в небе: оба воздушных судна вылетели из Таллинна. 

