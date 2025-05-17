Катастрофа на западе Финляндии: два вертолета столкнулись в небе

Оба воздушных судна вылетели из Таллинна.

По данным Iltalehti, информация об инциденте поступила после полудня, после чего началась спасательная операция. По данным спасательных служб, оба вертолета упали на землю. На месте происшествия работают спасатели и медики, сообщило телерадиовещание Yle. Доступ представителей СМИ к месту аварии ограничен.

По информации Helsingin Sanomat, один из вертолетов был зарегистрирован в Австрии (модель Robinson R-44 Raven), второй — в Эстонии, однако его модель не раскрывается. При этом в Таллиннском аэропорту ERR подтвердили, что данные вертолеты не вылетали с их территории.

Финская авиадиспетчерская служба уточнила, что оба вертолета двигались из Таллинна и летели рядом на высоте около 300 метров. Эта высота поддерживалась продолжительное время, что исключает версию столкновения при посадке.

Финские силы обороны заявили, что инцидент не связан с военной техникой.

Ранее в Азербайджане увековечили память жертв авиакатастрофы самолета AZAL.