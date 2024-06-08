Вертолет привлекли к поискам пропавшего мальчика в Актобе

В Актобе на поиски 13-летнего ребёнка подняли вертолёт «Казавиаспаса», передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

4 июня Карим Жетиру, 2011 года рождения, ушел из дома и не вернулся. Он вышел около 17:00 из дома бабушки и направился в неизвестном направлении. При этом подросток нуждается в особом уходе.

Фото: МЧС РК

- На поиски 13-летнего ребёнка подняли вертолёт Казавиаспаса. Спасатели МЧС Казахстана этим утром начали поиски пропавшего с воздуха, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Наземные работы четвертые сутки ведут спасатели и кинологическая служба из гарнизона ДЧС Актюбинской области. Методом прочесывания они продолжают проверять все возможные места нахождения ребенка. Водолазы осматривают водные объекты на территории города.

Ранее сообщалось, в поисково-спасательных работах задействованы спасатели, водолазы и кинологическая служба. Около 500 человек ищут подростка и в лесу, и в степи.