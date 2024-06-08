РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:23, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Вертолет привлекли к поискам пропавшего мальчика в Актобе

    Вертолет привлекли к поискам пропавшего мальчика в Актобе
    Фото: МЧС РК

    В Актобе на поиски 13-летнего ребёнка подняли вертолёт «Казавиаспаса», передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    4 июня Карим Жетиру, 2011 года рождения, ушел из дома и не вернулся. Он вышел около 17:00 из дома бабушки и направился в неизвестном направлении. При этом подросток нуждается в особом уходе.

    Вертолет привлекли к поискам пропавшего мальчика в Актобе
    Фото: МЧС РК

    - На поиски 13-летнего ребёнка подняли вертолёт Казавиаспаса. Спасатели МЧС Казахстана этим утром начали поиски пропавшего с воздуха, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

    Наземные работы четвертые сутки ведут спасатели и кинологическая служба из гарнизона ДЧС Актюбинской области. Методом прочесывания они продолжают проверять все возможные места нахождения ребенка. Водолазы осматривают водные объекты на территории города.

    Ранее сообщалось, в поисково-спасательных работах задействованы спасатели, водолазы и кинологическая служба. Около 500 человек ищут подростка и в лесу, и в степи.

    Теги:
    МЧС Полицейские Дети Полиция Вертолет Розыск
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!