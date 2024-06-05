Около 500 человек ищут пропавшего подростка в Актобе

В Актобе со вчерашнего дня разыскивается 13-летний Карим Жетиру. Он вышел из дома и не вернулся. Подростка, нуждающегося в особом уходе, ищут около 500 человек как на воде, так и в лесах, и в степях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Карим Жетиру вчера около 17:00 вышел из дома бабушки и направился в неизвестном направлении, но попал на камеру видеонаблюдения соседнего дома. Полиция и волонтеры не прекращают поиски.

Фото: ДП Актюбинской области

В поисково-спасательных работах задействованы спасатели, водолазы и кинологическая служба из гарнизона ДЧС Актюбинской области.

- Продолжается поиск Карима. На поиски ребенка было привлечено около 500 человек, в том числе полиция и сотрудники ЧС. Также были задействованы волонтеры и служебные собаки. Всего мы включили в поисковую работу 40 единиц техники. В частности, 3 квадроцикла, 2 лодки, 4 конных полицейских, дроны. С момента поступления сообщения в полицию проверяются дворы домов, крыши, канализационные ямы, леса и поля. Проверяются места общественного питания, магазины, торговые точки, - рассказал начальник Управления полиции города Актобе Асет Калиев.

Фото: МЧС

По его словам, территория, на которой проживает ребенок, была отмечена на карте и полностью обследована полицией. Поисковая работа будет и дальше продолжаться.