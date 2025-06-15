Вертолет привлекли для тушения возгорания камыша в Атырауской области

Всего в тушении пожара задействовано 52 человека личного состава, 10 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык», а также вертолет АО «Казавиаспас» МЧС.

В целях своевременного обмена информацией на месте происшествия установлена связь через командно-штабную машину.

В настоящее время продолжаются работы по тушению возгорания тростниковой растительности на площади 20 га.

Угрозы населённым пунктам нет.

Ранее сообщалось о том, что 300 гектаров камыша горят на территории государственного природного заповедника «Ак Жайык».