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    14:15, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Вертолет привлекли для тушения возгорания камыша в Атырауской области

    Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС РК в очаги пожара было осуществлено 27 спусков воды, общим объемом 81 тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    вертолет тушит пожар
    Фото: скрин из видео МЧС

    Всего в тушении пожара задействовано 52 человека личного состава, 10 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык», а также вертолет АО «Казавиаспас» МЧС.

    В целях своевременного обмена информацией на месте происшествия установлена связь через командно-штабную машину.

    В настоящее время продолжаются работы по тушению возгорания тростниковой растительности на площади 20 га.

    Угрозы населённым пунктам нет.

    Ранее сообщалось о том, что 300 гектаров камыша горят на территории государственного природного заповедника «Ак Жайык».

    Теги:
    Атырауская область МЧС Пожар
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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