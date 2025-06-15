14:15, 15 Июнь 2025 | GMT +5
Вертолет привлекли для тушения возгорания камыша в Атырауской области
Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС РК в очаги пожара было осуществлено 27 спусков воды, общим объемом 81 тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Всего в тушении пожара задействовано 52 человека личного состава, 10 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык», а также вертолет АО «Казавиаспас» МЧС.
В целях своевременного обмена информацией на месте происшествия установлена связь через командно-штабную машину.
В настоящее время продолжаются работы по тушению возгорания тростниковой растительности на площади 20 га.
Угрозы населённым пунктам нет.
Ранее сообщалось о том, что 300 гектаров камыша горят на территории государственного природного заповедника «Ак Жайык».