Вертолет привлекли для тушения пожара на склоне горы в Медеу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вертолёт привлекли для тушения пожара на склоне горы в Медеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, пожар произошёл в Медеуском районе, на территории ГНПП Иле-Алатауский парк, Мало-алматинское лесничество, квартал 33.

«Происходит возгорание сухостоя и валежника. На месте вызова работают сотрудники ГНПП «Иле Алатау» - 27 человек и ДЧС - 22 человека. Задействовано 5 единиц техники», - сообщили в ДЧС.

Кроме того, для тушения пожара вылетел борт АО «Казависпас» Ми-171 с водносливным устройством.