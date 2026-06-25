Вертолет «Казавиаспаса» совершил жесткую посадку в Павлодарской области
В Павлодарской области произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8 АМТ, передает Kazinform со ссылкой Министерство транспорта РК.
— 24 июня 2026 года в районе н. п. Заря, Павлодарской области произошла жесткая посадка воздушного судна МИ-8 АМТ, регистрационный номер UP- MI872, находящимся в эксплуатации авиакомпании АО «Казавиаспас», — сообщает Минтранспорта.
На борту воздушного судна находилось 13 человек, из них:
- 5 членов экипажа
- 8 пассажиров.
— Погибших нет. На данный момент сведения о пострадавших уточняются. В настоящее время сотрудниками департамента начаты работы по проведению Полевого этапа расследования с целью сбора фактической информации, — добавили в министерстве.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вертолет был задействован в поисково-спасательной операции по поиску мужчины.
— Мужчина, 1950 года рождения, находясь на рыбалке, перевернулся на мотоцикле и получил травму ноги. После этого он обратился за помощью. Поисковые мероприятия продолжались около суток с привлечением наземных сил и добровольцев. В результате проведенных поисковых работ мужчина был обнаружен. Ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, — проинформировали в ведомстве.