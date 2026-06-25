Вертолет «Казавиаспаса» совершил жесткую посадку в Павлодарской области

В Павлодарской области произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8 АМТ, передает Kazinform со ссылкой Министерство транспорта РК.

— 24 июня 2026 года в районе н. п. Заря, Павлодарской области произошла жесткая посадка воздушного судна МИ-8 АМТ, регистрационный номер UP- MI872, находящимся в эксплуатации авиакомпании АО «Казавиаспас», — сообщает Минтранспорта.

На борту воздушного судна находилось 13 человек, из них:

5 членов экипажа

8 пассажиров.

— Погибших нет. На данный момент сведения о пострадавших уточняются. В настоящее время сотрудниками департамента начаты работы по проведению Полевого этапа расследования с целью сбора фактической информации, — добавили в министерстве.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вертолет был задействован в поисково-спасательной операции по поиску мужчины.