Вертолет международной коалиции потерпел крушение на севере Ирака

АММАН. КАЗИНФОРМ - Вертолет, принадлежащий возглавляемой США международной коалиции, борющейся с «Исламским государством» в Ираке, потерпел крушение в четверг в результате несчастного случая во время полета. Инцидент произошел недалеко от Эрбиля, столицы иракского Курдистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление коалиции.

«Примерно в 12:15 военнослужащие коалиции, проводившие обычную вертолетную тренировку, потерпели аварию в полете недалеко от Эрбиля, Ирак, 27 июля 2023 года», — сообщило руководство коалиции.

«[Члены] коалиции не пострадали, не было нанесено ущерба самой коалиции или гражданской инфраструктуре. Летательный аппарат коалиции был поврежден. Коалиция работает с правительством Ирака над обеспечением безопасности объекта и безопасности гражданского населения. Оценка ситуации продолжается», — говорится в сообщении.

Международная коалиция – созданный в 2014 году союз 20 государств во главе с Соединенными Штатами для участия в операции «Непоколебимая решимость» против международной террористической организации «Исламское государство».

В конце 2021 года Вашингтон заявил о завершении активной боевой миссии в Ираке. В настоящее время в стране остается около 2500 военнослужащих США и еще 1000 военнослужащих из других стран-членов коалиции, задача которых заключается в обучении и консультировании местных сил безопасности.

Силы международной коалиции помогли разгромить «ИГ» в Ираке в 2017 году и в Сирии два года спустя, однако спящие ячейки экстремистской группировки все еще проводят атаки в обеих странах.