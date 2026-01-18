РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:45, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Вертолет МЧС экстренно доставил пациента в Павлодар

    Пилоты службы «Казавиаспас» МЧС Казахстана выполнили санитарный авиационный рейс по маршруту Иртышск — Павлодар, передает агентство Kazinform.

    Вертолет МЧС экстренно доставил пациента в Павлодар
    Кадр из видео

    Как рассказали в ведомстве, в экстренном порядке был транспортирован мужчина 1958 года рождения в тяжелом состоянии для оказания квалифицированной медицинской помощи и дальнейшего лечения.

    В МЧС отмечают, что вертолеты постоянно находятся в готовности для оказания экстренной медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах, где доставка пациентов традиционным транспортом затруднена.

    Ранее спасатели экстренно доставили пострадавшего из Жетысая в Шымкент для оказания помощи. 

    Теги:
    МЧС Спасение Авиация Павлодар Вертолет
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают