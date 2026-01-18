Вертолет МЧС экстренно доставил пациента в Павлодар

Как рассказали в ведомстве, в экстренном порядке был транспортирован мужчина 1958 года рождения в тяжелом состоянии для оказания квалифицированной медицинской помощи и дальнейшего лечения.

В МЧС отмечают, что вертолеты постоянно находятся в готовности для оказания экстренной медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах, где доставка пациентов традиционным транспортом затруднена.

Ранее спасатели экстренно доставили пострадавшего из Жетысая в Шымкент для оказания помощи.