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    16:24, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Вертолет и скопление пожарных объяснили в ДЧС Алматы

    Жители Алматы обеспокоились появлением вертолета и скоплением пожарной техники в центре города, недалеко от здания акимата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вертолет
    Кадр из видео

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, с 17 по 30 июня на территории жилого комплекса «Орион» проводится подготовка к тактико-специальным учениям, запланированным на 1 июля.

    — В связи с этим, возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники по адресу: пересечение улиц Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры г. Алматы. Просим сохранять спокойствие — это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб, — уточнили в пресс-службе ДЧС.

    Ранее в рамках рубрики «Журналист меняет профессию» корреспондент агентства Kazinform провела день в пожарной части №23 столицы, чтобы на практике понять, с чем ежедневно сталкиваются спасатели. 

    Теги:
    ДЧС МЧС Учения Регионы Казахстана Регионы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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