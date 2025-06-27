Вертолет и скопление пожарных объяснили в ДЧС Алматы

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, с 17 по 30 июня на территории жилого комплекса «Орион» проводится подготовка к тактико-специальным учениям, запланированным на 1 июля.

— В связи с этим, возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники по адресу: пересечение улиц Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры г. Алматы. Просим сохранять спокойствие — это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб, — уточнили в пресс-службе ДЧС.

Ранее в рамках рубрики «Журналист меняет профессию» корреспондент агентства Kazinform провела день в пожарной части №23 столицы, чтобы на практике понять, с чем ежедневно сталкиваются спасатели.