Вертолет и 115 человек привлекли из трех регионов на тушение пожара в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На тушение пожара возле села Караменды на территории Бишагашского лесного хозяйства задействованы 74 человека, 26 единиц техники и вертолет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В 17:05 в 10 км от села Караменды на территории Бишагашского лесного хозяйства произошло возгорание сухой травы с переходом на лесную зону на предварительной площади 50 га, пожар низовой, отдельными очагами. В тушении задействовано 74 человека, 26 единиц, вертолет.

В 18:29 в 20 км от отделения Карамайшы на территории Бишагашского лесного хозяйства произошло возгорание сухой травы и отдельно стоящих деревьев - площадь устанавливается. Местность болотистая, тушение пожара осуществляется в пешем порядке. В тушении задействованы 11 человек, 3 единицы техники: ДЧС, РГУ «НГПЗ».

В 17:24 в 15 км от села Шолаксай на территории Наурзумского лесного хозяйства произошло возгорание сухой травы и камыша вокруг озера Сарымойын на предварительной площади 10 га. В тушение задействованы 18 человек, 4 единицы техники РГУ «НГПЗ», МИО.

На 22:00 осуществлен сбор дополнительных сил и средств в количестве 115 человек личного состава и 23 единицы техники ДЧС города Астаны, Акмолинской, Актюбинской областей.

В 7 часов 22 августа планируется вылет двух вертолетов АО «Казавиаспас» и Минобороны.

Для забора воды в 30 км от места пожара имеется озеро Жарколь.

По состоянию на 22:00 на месте возгорания температура воздуха 28 С, ветер северо-западный 4-5 м/с.

Как сообщалось, сразу несколько очагов горения обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области