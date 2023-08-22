РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:20, 22 Август 2023 | GMT +6

    Вертолет и 115 человек привлекли из трех регионов на тушение пожара в Костанайской области

    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На тушение пожара возле села Караменды на территории Бишагашского лесного хозяйства задействованы 74 человека, 26 единиц техники и вертолет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В 17:05 в 10 км от села Караменды на территории Бишагашского лесного хозяйства произошло возгорание сухой травы с переходом на лесную зону на предварительной площади 50 га, пожар низовой, отдельными очагами. В тушении задействовано 74 человека, 26 единиц, вертолет.

    В 18:29 в 20 км от отделения Карамайшы на территории Бишагашского лесного хозяйства произошло возгорание сухой травы и отдельно стоящих деревьев - площадь устанавливается. Местность болотистая, тушение пожара осуществляется в пешем порядке. В тушении задействованы 11 человек, 3 единицы техники: ДЧС, РГУ «НГПЗ».

    В 17:24 в 15 км от села Шолаксай на территории Наурзумского лесного хозяйства произошло возгорание сухой травы и камыша вокруг озера Сарымойын на предварительной площади 10 га. В тушение задействованы 18 человек, 4 единицы техники РГУ «НГПЗ», МИО.

    На 22:00 осуществлен сбор дополнительных сил и средств в количестве 115 человек личного состава и 23 единицы техники ДЧС города Астаны, Акмолинской, Актюбинской областей.

    В 7 часов 22 августа планируется вылет двух вертолетов АО «Казавиаспас» и Минобороны.
    Для забора воды в 30 км от места пожара имеется озеро Жарколь.

    По состоянию на 22:00 на месте возгорания температура воздуха 28 С, ветер северо-западный 4-5 м/с.

    Как сообщалось, сразу несколько очагов горения обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области


    Теги:
    Пожар Костанайская область ДЧС МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!