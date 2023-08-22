Горит Наурзумский заповедник в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сразу несколько очагов горения обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

21 августа в 16:30 в Наурузумском районе Костанайской области в 10 км от с. Караменде на территории Наурзумского Государственного природного заповедника произошло загорание сухой травы, кустарников с распространением огня на лесные околки на предварительной площади 50 га.

Другой очаг пожара на территории этого же заповедника был обнаружен в 16:57 в 15 км от с. Шолаксай. Здесь горит сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 га.

Третий очаг обнаружен в 20 км от отделения Карамойша. На территории заповедника происходит загорание сухой травы и лесного массива. Площадь устанавливается.

Сильный ветер поддерживает открытое низовое горение.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства Наурзумского государственного природного заповедника, «Казавиалесохрана», ДЧС Костанайской области,

добровольных противопожарных формирований.

Общая численность привлеченных сил и средств составляет 86 человек и 32 единица техники.