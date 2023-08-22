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    22:04, 21 Август 2023 | GMT +6

    Горит Наурзумский заповедник в Костанайской области

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    Фото: t.me/EcologyofQazaqstan
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сразу несколько очагов горения обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    21 августа в 16:30 в Наурузумском районе Костанайской области в 10 км от с. Караменде на территории Наурзумского Государственного природного заповедника произошло загорание сухой травы, кустарников с распространением огня на лесные околки на предварительной площади 50 га.

    Другой очаг пожара на территории этого же заповедника был обнаружен в 16:57 в 15 км от с. Шолаксай. Здесь горит сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 га.

    Третий очаг обнаружен в 20 км от отделения Карамойша. На территории заповедника происходит загорание сухой травы и лесного массива. Площадь устанавливается.

    Сильный ветер поддерживает открытое низовое горение.

    В ликвидации пожара задействованы силы и средства Наурзумского государственного природного заповедника, «Казавиалесохрана», ДЧС Костанайской области,

    добровольных противопожарных формирований.

    Общая численность привлеченных сил и средств составляет 86 человек и 32 единица техники.

    Действует оперативный штаб в Центре управления кризисными ситуациями МЧС и областной оперативный штаб


    Теги:
    Заповедники Казахстана Пожар Костанайская область МЧС Происшествия, ЧС
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