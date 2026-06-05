Верховный лидер Ирана подписал первый указ об амнистии

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи издал указ об амнистии в отношении свыше 2 тыс. граждан, осужденных за совершение различного рода преступлений. Об этом говорится в сообщении, размещенном в его Telegram-канале, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Отмечается, что распоряжение предусматривает «помилование или смягчение приговоров».

Это первый указ об амнистии, подписанный Моджтабой Хаменеи с момента избрания верховным лидером Ирана после гибели его отца аятоллы Али Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи еще не появлялся на публике.

Напомним, об избрании Моджтабы Хаменеи Верховным лидером Ирана стало известно 9 марта. Ранее сообщалось, что он был ранен в первый день конфликта 28 февраля, тогда в результате авиаудара погиб его отец, верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позже Моджтаба Хаменеи впервые обратился к народу после избрания. Заявление было зачитано в эфире гостелевидения, текст также распространили местные СМИ. Лично перед камерами он не появился.