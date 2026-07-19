Верблюд угодил в канализационную яму в Арале: кадры спасения

Необычная спасательная операция прошла в Арале Кызылординской области. Сотрудники МЧС с помощью спецтехники вызволили верблюда, упавшего в канализационный колодец, передает агентство Kazinform.

Верблюд провалился в канализационный колодец, расположенный за пределами двора частного жилого дома.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. С помощью специальной техники и оборудования спасатели успешно извлекли животное из колодца.

В МЧС отметили, что спасатели готовы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации и оказывать помощь как людям, так и животным.

Ранее выбившуюся из сил косулю спасли в Бурабае.

Также в районе Солдатского залива Восточно-Казахстанской области спасатели пришли на помощь двум женщинам, которые не смогли самостоятельно добраться до берега на лодке.

А в Алматы спасатели Республиканской службы «Барыс» МЧС совместно со Службой спасения ДЧС Алматы в районе пика Букреева эвакуировали раненую женщину.