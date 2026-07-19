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    Верблюд угодил в канализационную яму в Арале: кадры спасения

    Необычная спасательная операция прошла в Арале Кызылординской области. Сотрудники МЧС с помощью спецтехники вызволили верблюда, упавшего в канализационный колодец, передает агентство Kazinform.

    верблюд
    Кадр из видео

    Верблюд провалился в канализационный колодец, расположенный за пределами двора частного жилого дома.

    На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. С помощью специальной техники и оборудования спасатели успешно извлекли животное из колодца.

    В МЧС отметили, что спасатели готовы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации и оказывать помощь как людям, так и животным.

    Ранее выбившуюся из сил косулю спасли в Бурабае.

    Также в районе Солдатского залива Восточно-Казахстанской области спасатели пришли на помощь двум женщинам, которые не смогли самостоятельно добраться до берега на лодке.

    А в Алматы спасатели Республиканской службы «Барыс» МЧС совместно со Службой спасения ДЧС Алматы в районе пика Букреева эвакуировали раненую женщину.

    МЧС Регионы Казахстана Кызылординская область Животные Спасатели
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор