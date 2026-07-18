Двух женщин спасли на Бухтарминском водохранилище в ВКО

В районе Солдатского залива Восточно-Казахстанской области спасатели пришли на помощь двум женщинам, которые не смогли самостоятельно добраться до берега на лодке, передает агентство Kazinform.

На пульт службы 112 поступило сообщение о происшествии на воде в районе Солдатского залива района Алтай Восточно-Казахстанской области.

В лодке находились две женщины. Они не могли самостоятельно вернуться на берег.

Прибывшие на место спасатели МЧС оперативно эвакуировали двух женщин и маломерное судно на берег. Медицинская помощь женщинам не потребовалась.

Также сегодня спасатели МЧС вертолетом эвакуировали женщину с пика Букреева.