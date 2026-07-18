KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Двух женщин спасли на Бухтарминском водохранилище в ВКО

    В районе Солдатского залива Восточно-Казахстанской области спасатели пришли на помощь двум женщинам, которые не смогли самостоятельно добраться до берега на лодке, передает агентство Kazinform.

    Бухтарминское водохранилище
    Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

    На пульт службы 112 поступило сообщение о происшествии на воде в районе Солдатского залива района Алтай Восточно-Казахстанской области.

    В лодке находились две женщины. Они не могли самостоятельно вернуться на берег.

    Прибывшие на место спасатели МЧС оперативно эвакуировали двух женщин и маломерное судно на берег. Медицинская помощь женщинам не потребовалась.

    Также сегодня спасатели МЧС вертолетом эвакуировали женщину с пика Букреева.

    МЧС Спасение ВКО Бухтарминское водохранилище Регионы Казахстана Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор