Спасатели МЧС вертолетом эвакуировали пострадавшую с пика Букреева

Спасатели Республиканской службы «Барыс» МЧС совместно со Службой спасения ДЧС Алматы эвакуировали пострадавшую с высоты 3010 метров в районе пика Букреева, передает агентство Kazinform.

По предварительной информации, девушка сорвалась с обрыва, получила травму головы и не могла самостоятельно передвигаться. До прибытия спасателей первую медицинскую помощь ей оказал очевидец.

Для эвакуации и транспортировки пострадавшей был задействован вертолет АО «Казавиаспас».

После эвакуации девушку доставили на вертолетную площадку «Медеу», где ее передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС.