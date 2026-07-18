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    Спасатели МЧС вертолетом эвакуировали пострадавшую с пика Букреева

    Спасатели Республиканской службы «Барыс» МЧС совместно со Службой спасения ДЧС Алматы эвакуировали пострадавшую с высоты 3010 метров в районе пика Букреева, передает агентство Kazinform.

    Спасатели МЧС вертолетом эвакуировали пострадавшую с пика Букреева
    Кадр из видео

    По предварительной информации, девушка сорвалась с обрыва, получила травму головы и не могла самостоятельно передвигаться. До прибытия спасателей первую медицинскую помощь ей оказал очевидец.

    Для эвакуации и транспортировки пострадавшей был задействован вертолет АО «Казавиаспас».

    После эвакуации девушку доставили на вертолетную площадку «Медеу», где ее передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС.

    МЧС Пострадавшие Спасение Вертолет Горы Эвакуация Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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