Венгерская молодежь исполнила песни Абая

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – В Будапеште венгерская молодежь исполнила лирические песни Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Венгрии.

Мероприятие было приурочено к 174-летию со Дня рождения великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева. Молодежь исполнила такие произведения Абая, как «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде».





«12 августа в Будапеште посольство Казахстана провело церемонию возложения цветов к памятнику поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева. В церемонии приняли участие сотрудники посольства, члены их семей, представители казахской диаспоры, а также изучающие казахский язык и культуру венгерские студенты», - говорится в сообщении посольства РК в Венгрии в Facebook.





Ранее посол Республики Казахстан в Венгрии Нурбах Рустемов поддержал челлендж в честь празднования в 2020 году 175-летия Абая Кунабаева, прочитав стихотворение «Көк тұман - алдыңдағы келер заман». Посол передал эстафету государственному деятелю, сенатору Дариге Назарбаевой.





Напомним, к 175-летию Абая Кунанбаева был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, Ассамблея народа Казахстана, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, акимы регионов также поддержали эстафету.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин также поддержал поэтическую эстафету.

Сотрудники МИА «Казинформ» исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, английском, русском, китайском, узбекском языках. Коллектив Казинформа передал эстафету информационному агентству «Татар-информ», Кыргызскому Национальному информационному агентству «Кабар», порталам «Tengrinews» и NUR.KZ.

Челлендж по чтению произведений великого поэта Абая Кунабаева поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Японии, Узбекистане. Послы Франции и США в Казахстане также присоединились к поэтическому марафону.