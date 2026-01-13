Венесуэла «непривлекательна для инвестиций» — нефтяные компании

Представители более семнадцати компаний обсудили с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Венесуэле, в их числе: Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy, Hilcorp и другие.

Глава Белого дома заявил на встрече о необходимости срочной мобилизации новых инвестиций в размере до 100 млрд долларов для восстановления нефтяной промышленности Венесуэлы и резкого увеличения добычи нефти.

В свою очередь главы американских и европейских энергетических компаний признали, что у Венесуэлы огромные запасы нефти, но подчеркнули, что фундаментальные риски остаются нерешенными.

Исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс заявил, что в настоящее время страна «непривлекательна для инвестиций» как с коммерческой, так и с юридической точки зрения. Он сослался на отсутствие эффективной правовой защиты, неопределенность в отношении соблюдения условий контрактов и отсутствие долгосрочной стабильности в сфере регулирования.

Еще одним серьезным препятствием остаются неоплаченные долги. Несколько международных нефтяных компаний и поставщиков услуг до сих пор не получили миллиарды долларов в результате национализации и споров по контрактам.

ConocoPhillips требует около 12 млрд долларов в связи с экспроприацией ее активов в 2007 году. Руководители компании выразили нежелание вкладывать новый капитал без четких механизмов взыскания долгов.

В настоящее время только Chevron является единственной крупной американской нефтяной компанией, работающей в Венесуэле по специальной лицензии и готовой в течение двух лет увеличить добычу нефти примерно на 50% за счёт модернизации существующих активов.

Также, испанская компания Repsol заявила, что может увеличить добычу нефти на несколько сотен тысяч баррелей в день в среднесрочной перспективе. Однако, это будет далеко от амбиций Вашингтона.

Несмотря на то, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, большая часть венесуэльской нефти — это тяжелая нефть, добыча и переработка которой обходятся дороже.

Венесуэла почти десять лет находилась под санкциями США, а недостаточное инвестирование нанесло серьезный ущерб инфраструктуре и производственным мощностям.

Руководители нефтяных компаний отметили, что для изменения ситуации потребуется создание стабильного правительства, способного гарантировать безопасность, восстановить финансовую дисциплину и вернуть доверие инвесторов, но что могут уйти годы, а не месяцы.

Руководители нефтяных компаний подчеркнули, что устные заверения Вашингтона вряд ли заменят долгосрочные правовые и налоговые реформы в стране.

Хотя политическое давление со стороны Белого дома может привести к ограниченному сотрудничеству, лидеры нефтяных отраслей предупреждают, что без конкретных структурных изменений в нефтяном секторе Венесуэлы вряд ли произойдет устойчивые изменения.

Ранее сообщалось о заявлении президента Трампа, что Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти.