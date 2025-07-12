Велогонщик «Астаны» выиграл шестой этап китайской многодневки

Шестой этап стартовал в Гангца и завершился в Гунхэ после 232,7 километра. Эритрейский легионер казахстанской велокоманды Хенок Мулюбырхан добрался до финального подъема в небольшой группе отрыва, которая сумела сохранить свое преимущество до финиша, где Хенок оказался сильнейшим в спринте.

— На этой неделе мы очень хотели одержать победу. Были ошибки, мы финишировали вторыми и третьими, поднимались на подиум, но нам не хватало именно победы. Сегодня мы наконец ее добились! Я очень благодарен команде, особенно за сегодняшнюю работу на этапе. Ребята прикрывали меня от ветра на протяжении этапа и сильно помогли. После нескольких атак мы добрались к финальному подъему маленькой группой гонщиков с небольшим преимуществом, но этого хватило, чтобы доехать до финиша первыми. Все решилось в финальном спринте, и я счастлив, что смог наконец-то одержать победу, особенно в этой майке, — комментирует свою победу Мулюбырхан пресс-службе велокоманды.

Он добавил, что это общая заслуженная победа всей команды.

— Гонка еще не закончена, впереди два этапа, и мы будем продолжать бороться, — сказал Хенок Мулюбырхан.

Ранее гонщик Астаны Диего Улисси финишировал первым на итальянской однодневной гонке «Джиро делл’Аппеннино», тем самым одержал первую победу в составе столичной команды.

Также гонщики казахстанской велокоманды Кристиан Скарони и Лоренцо Фортунато одержали победу на 16-м этапе «Джиро д’Италия».