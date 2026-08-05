Велогонщик «Астаны» стал призером «Тура Польши»

Третий этап протяженностью 193,5 километра прошел между Гожувом-Велькопольским и Зелена-Гурой. После напряженной концовки победитель определился в массовом спринте.

Представитель столичного клуба Алессандро Ромеле включился в борьбу за победу и в итоге занял третье место. Первым финишную черту пересек итальянец Джонатан Милан из Lidl-Trek, вторым стал британец Ноа Хоббс, представляющий EF Education-EasyPost.

После финиша Ромеле рассказал, что первоначально команда планировала сделать ставку на Маттео Малучелли, однако непосредственно перед решающей частью этапа тактика была изменена.

— Сегодняшний этап снова хорошо подходил для Маттео Малучелли, и изначально мы планировали работать на него. Но в финале мы с ним поговорили и вместе решили, что спринтовать буду я, поскольку Маттео чувствовал себя не лучшим образом. Я последовал за колесом Джонатана Милана и постарался выложиться на максимум. Очень рад и этому результату, и своей форме, которой удалось добиться после всей работы, проделанной на высокогорном сборе. С завтрашнего дня начинаются более сложные этапы, и мы готовы продолжать работать на команду. Хочу поблагодарить всю команду и Маурицио за проделанную работу, — сказал Алессандро Ромеле.

Накануне гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли занял третье место на втором этапе многодневной велогонки «Тур Польши».