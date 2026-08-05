Велогонщик «Астаны» стал призером «Тура Польши»
Гонщик XDS Astana Team Алессандро Ромеле финишировал третьим на третьем этапе многодневной велогонки «Тур Польши», передает корреспондент агентства Kazinform.
Третий этап протяженностью 193,5 километра прошел между Гожувом-Велькопольским и Зелена-Гурой. После напряженной концовки победитель определился в массовом спринте.
Представитель столичного клуба Алессандро Ромеле включился в борьбу за победу и в итоге занял третье место. Первым финишную черту пересек итальянец Джонатан Милан из Lidl-Trek, вторым стал британец Ноа Хоббс, представляющий EF Education-EasyPost.
После финиша Ромеле рассказал, что первоначально команда планировала сделать ставку на Маттео Малучелли, однако непосредственно перед решающей частью этапа тактика была изменена.
— Сегодняшний этап снова хорошо подходил для Маттео Малучелли, и изначально мы планировали работать на него. Но в финале мы с ним поговорили и вместе решили, что спринтовать буду я, поскольку Маттео чувствовал себя не лучшим образом. Я последовал за колесом Джонатана Милана и постарался выложиться на максимум. Очень рад и этому результату, и своей форме, которой удалось добиться после всей работы, проделанной на высокогорном сборе. С завтрашнего дня начинаются более сложные этапы, и мы готовы продолжать работать на команду. Хочу поблагодарить всю команду и Маурицио за проделанную работу, — сказал Алессандро Ромеле.
Накануне гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли занял третье место на втором этапе многодневной велогонки «Тур Польши».