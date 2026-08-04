Гонщик «Астаны» стал призером второго этапа «Тура Польши»

Этап протяженностью 150,1 километра стартовал в Мендзыздрое и завершился в Щецине, где судьба победы решилась в массовом спринте. Итальянский спринтер столичной команды Маттео Малучелли уверенно включился в борьбу за победу и пересек финишную черту третьим, завоевав свой первый подиум на нынешнем «Туре Польши».

Победителем этапа стал итальянец Джонатан Милан из команды Lidl–Trek, второе место занял француз Поль Манье (Soudal Quick-Step).

После финиша Малучелли поблагодарил партнеров по команде за отличную работу и отметил, что этот результат стал важным шагом после возвращения в гонки.

— Сегодня команда проделала отличную работу. Ребята помогали мне сохранять хорошую позицию в первой группе вплоть до последних десяти километров, а затем на последнем километре Алессандро (Ромеле) великолепно вывез меня на финиш. Нашей задачей было войти в последний поворот, который находился за 400 метров до финиша, в первом ряду группы, и нам удалось это сделать. Сегодня наши соперники оказались сильнее, но это часть велоспорта, и мы хорошо знаем уровень этих гонщиков. После двух месяцев без стартов после «Джиро» я рад вернуться на подиум гонки Мирового тура. Такой результат придает уверенности и мне, и всей команде перед ближайшими днями и следующими гонками. Завтра у меня будет последняя возможность побороться за высокий результат на этой гонке, а затем посмотрим, чего мы сможем добиться в генеральной классификации, — сказал Маттео Малучелли.

Ранее гонщик XDS Astana Development Team Лудовико Меллано занял второе место на третьем этапе многодневной велогонки «Крейз Брейз Элит».