Гонщик «Астаны» стал призером второго этапа «Тура Польши»
Гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли занял третье место на втором этапе многодневной велогонки «Тур Польши», передает корреспондент агентства Kazinform.
Этап протяженностью 150,1 километра стартовал в Мендзыздрое и завершился в Щецине, где судьба победы решилась в массовом спринте. Итальянский спринтер столичной команды Маттео Малучелли уверенно включился в борьбу за победу и пересек финишную черту третьим, завоевав свой первый подиум на нынешнем «Туре Польши».
Победителем этапа стал итальянец Джонатан Милан из команды Lidl–Trek, второе место занял француз Поль Манье (Soudal Quick-Step).
После финиша Малучелли поблагодарил партнеров по команде за отличную работу и отметил, что этот результат стал важным шагом после возвращения в гонки.
— Сегодня команда проделала отличную работу. Ребята помогали мне сохранять хорошую позицию в первой группе вплоть до последних десяти километров, а затем на последнем километре Алессандро (Ромеле) великолепно вывез меня на финиш. Нашей задачей было войти в последний поворот, который находился за 400 метров до финиша, в первом ряду группы, и нам удалось это сделать. Сегодня наши соперники оказались сильнее, но это часть велоспорта, и мы хорошо знаем уровень этих гонщиков. После двух месяцев без стартов после «Джиро» я рад вернуться на подиум гонки Мирового тура. Такой результат придает уверенности и мне, и всей команде перед ближайшими днями и следующими гонками. Завтра у меня будет последняя возможность побороться за высокий результат на этой гонке, а затем посмотрим, чего мы сможем добиться в генеральной классификации, — сказал Маттео Малучелли.
Ранее гонщик XDS Astana Development Team Лудовико Меллано занял второе место на третьем этапе многодневной велогонки «Крейз Брейз Элит».