Велогонщик «Астаны» стал победителем первого этапа «Тура Лангкави»
В Малайзии стартовала многодневная велогонка «Тур Лангкави». Победителем первого этапа стал итальянский гонщик команды XDS Astana Team Маттео Малучелли, передает корреспондент агентства Kazinform.
Гонка протяжённостью 96,7 км по дорогам города Куах (остров Лангкави) завершилась массовым спринтом. Маттео Малучелли финишировал за 2:00:22. На втором месте оказался Эрленд Бликра (Uno-X Mobility), на третьем — Арвид де Клейн (Tudor Pro Cycling Team).
Эта победа позволила Малучелли возглавить генеральную классификацию и получить майку лучшего спринтера многодневки.
— Команда сегодня отлично отработала, ребята сделали все, о чем мы говорили до старта, и я хотел бы поблагодарить моих товарищей за этот день. В финале Лев Гонов и Аарон Гейт вывезли меня вперед и оставили на колесе у Кристоффа за 500 метров до финиша. В гонках, где есть несколько команд с хорошим лид-аутом, я предпочитаю стартовать с колеса одного из фаворитов, так что оказавшись в поезде Uno-X, все произошло по плану. Но, затем я увидел что Бликра и Де Клейн открыли спринт раньше, так что я ускорился на последних 300 метрах, мне удалось закрыть просвет и выиграть, — поделился эмоциями Малучелли.
Гонщик подчеркнул, что теперь для него особая честь — выйти на старт второго этапа в майке лидера.
— Это будет дополнительная мотивация. Нашей команде придется контролировать гонку, но мы готовы к этому для того, чтобы оказать уважение лидерской майке и показать, что мы готовы к борьбе. Здорово начать гонку с победы, но впереди еще много этапов, и мы обязательно будем сражаться за победу, — сказал Маттео Малучелли.
