РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:32, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Велогонщик «Астаны» стал победителем первого этапа «Тура Лангкави»

    В Малайзии стартовала многодневная велогонка «Тур Лангкави». Победителем первого этапа стал итальянский гонщик команды XDS Astana Team Маттео Малучелли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: XDS Astana Team/SprintCycling

    Гонка протяжённостью 96,7 км по дорогам города Куах (остров Лангкави) завершилась массовым спринтом. Маттео Малучелли финишировал за 2:00:22. На втором месте оказался Эрленд Бликра (Uno-X Mobility), на третьем — Арвид де Клейн (Tudor Pro Cycling Team).

    Эта победа позволила Малучелли возглавить генеральную классификацию и получить майку лучшего спринтера многодневки.

    — Команда сегодня отлично отработала, ребята сделали все, о чем мы говорили до старта, и я хотел бы поблагодарить моих товарищей за этот день. В финале Лев Гонов и Аарон Гейт вывезли меня вперед и оставили на колесе у Кристоффа за 500 метров до финиша. В гонках, где есть несколько команд с хорошим лид-аутом, я предпочитаю стартовать с колеса одного из фаворитов, так что оказавшись в поезде Uno-X, все произошло по плану. Но, затем я увидел что Бликра и Де Клейн открыли спринт раньше, так что я ускорился на последних 300 метрах, мне удалось закрыть просвет и выиграть, — поделился эмоциями Малучелли. 

    Гонщик подчеркнул, что теперь для него особая честь — выйти на старт второго этапа в майке лидера.

    — Это будет дополнительная мотивация. Нашей команде придется контролировать гонку, но мы готовы к этому для того, чтобы оказать уважение лидерской майке и показать, что мы готовы к борьбе. Здорово начать гонку с победы, но впереди еще много этапов, и мы обязательно будем сражаться за победу, — сказал Маттео Малучелли.

    Ранее гонщик XDS Astana Team Макс Кантер занял второе место на бельгийской однодневной гонке «Омлууп ван хет Хутланд». 

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают