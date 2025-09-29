Велогонщик «Астаны» стал победителем первого этапа «Тура Лангкави»

Гонка протяжённостью 96,7 км по дорогам города Куах (остров Лангкави) завершилась массовым спринтом. Маттео Малучелли финишировал за 2:00:22. На втором месте оказался Эрленд Бликра (Uno-X Mobility), на третьем — Арвид де Клейн (Tudor Pro Cycling Team).

Эта победа позволила Малучелли возглавить генеральную классификацию и получить майку лучшего спринтера многодневки.

— Команда сегодня отлично отработала, ребята сделали все, о чем мы говорили до старта, и я хотел бы поблагодарить моих товарищей за этот день. В финале Лев Гонов и Аарон Гейт вывезли меня вперед и оставили на колесе у Кристоффа за 500 метров до финиша. В гонках, где есть несколько команд с хорошим лид-аутом, я предпочитаю стартовать с колеса одного из фаворитов, так что оказавшись в поезде Uno-X, все произошло по плану. Но, затем я увидел что Бликра и Де Клейн открыли спринт раньше, так что я ускорился на последних 300 метрах, мне удалось закрыть просвет и выиграть, — поделился эмоциями Малучелли.