Великобританию охватили студенческие бунты

Студенты самых престижных университетов мира, таких как Кембридж и Оксфорд, просторным аудиториям предпочли туристические палатки и спальные мешки, разбив лагеря возле своих учебных заведений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Бесперебойное питание обеспечивали сочувствующие местные жители. Протестующие требуют от руководства вузов раскрыть финансовые и профессиональные связи с Израилем и пересмотреть отношения с университетами этой страны.

— Люди голодают. Все 600 000 детей в Рафахе прямо сейчас недоедают — это статистика ЮНИСЕФ. И я думаю, что признать это — минимум, что они могут сделать. Помимо этого, Великобритания оказывает военную и финансовую помощь Израилю. Нужны ощутимые действия в плане прекращения этих поставок. Недостаточно просто сказать, что это плохо, — сказала одна из протестующих Анна Серафидиу.

Акции учащейся молодежи захлестнули всю Великобританию. Студенты из Лондона, Ньюкасла, Бристоля, Уорика, Лидса и многих других городов также собираются на открытых площадках и устанавливают палаточные лагеря. Активисты заблаговременно объявляют о сборе средств и регулярно получают солидные пожертвования. Среди них немало этнических евреев. Студенты боятся за свою безопасность. Во время съемок они скрывают лица и не раскрывают свои настоящие имена.

— Мы все знаем, что происходит на самом деле. Если вы не видите, то вы просто лжете себе. И я думаю, что этот массовый аспект отрицания происходит внутри наших правительств, среди людей, находящихся у власти по всему миру. Мы видели, как это происходило с другими народами… — сказал один из протестующих, который отказался назвать свое имя.

Студенты говорят, что не покинут лагеря, пока их требования не будут выполнены. Ситуация настолько серьезна, что глава правительства Риши Сунак вызвал на встречу вице-канцлеров семнадцати учебных заведений Королевства. Главная тема обсуждения — обеспечение безопасности еврейских студентов. Сунак заявил, что право на свободу слова не дает полномочий запугивать других. Руководителям вузов он рекомендовал проявить лидерство и не идти на поводу у протестующих.

— …Есть поведение, которое приемлемо, когда люди протестуют и поведение, которое неприемлемо, потому что это противоречит закону, — отметила вице-канцлер университета Сент-Эндрюс Дэйм Салли Мэпстоун.

Протестноедвижение студентов распространились по всей Европе, не обходится без столкновений с полицией и арестов. Недавно новые демонстрации вспыхнули в Нидерландах, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии. Студенты, вдохновленные продолжающимися протестами в кампусах США, занимают аудитории и помещения, требуя пересмотреть партнерские отношения с израильскими образовательными учреждениями.