Великобритания выразила готовность оказать помощь Казахстану в борьбе с паводками

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Нусрат Гани выразила солидарность со всеми пострадавшими в результате продолжающихся паводков в Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Продолжающееся наводнение в Казахстане опустошило населенные пункты на севере и западе страны. Сочувствую тем, кто пострадал, особенно тем, кто был вынужден эвакуироваться, - написала Гани в соцсети «Х».

The ongoing flooding in Kazakhstan has devastated communities across the north and west of the country. My thoughts are with all who have been impacted, especially those who have had to evacuate.



The countries of Central Asia are on the front line of climate change. The UK… — Nus Ghani MP (@Nus_Ghani) April 15, 2024

Она также подчеркнула, что страны Центральной Азии находятся на переднем плане борьбы с изменением климата, и заявила о готовности Великобритании оказать помощь в этой сложной ситуации.