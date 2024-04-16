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    19:43, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Великобритания выразила готовность оказать помощь Казахстану в борьбе с паводками

    Нусрат Ғани
    Фото: members.parliament.uk

    Заместитель министра иностранных дел Великобритании Нусрат Гани выразила солидарность со всеми пострадавшими в результате продолжающихся паводков в Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Продолжающееся наводнение в Казахстане опустошило населенные пункты на севере и западе страны. Сочувствую тем, кто пострадал, особенно тем, кто был вынужден эвакуироваться, - написала Гани в соцсети «Х».

    Она также подчеркнула, что страны Центральной Азии находятся на переднем плане борьбы с изменением климата, и заявила о готовности Великобритании оказать помощь в этой сложной ситуации.

    Теги:
    Европа Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Великобритания Паводки
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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