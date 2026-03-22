    22:26, 21 Март 2026 | GMT +5

    Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

    Об этом говорится в распространенном заявлении британского кабмина, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Лондона.

    Британия
    Фото: freepik.com

    Как сообщили на Даунинг-стрит, министры встретились в пятницу, чтобы обсудить последние события на Ближнем Востоке, включая атаки Ирана на безоружные коммерческие суда, гражданскую инфраструктуру, в том числе нефтегазовые объекты, а также блокирование Ормузского пролива.

    — Они подтвердили, что соглашение о предоставлении США возможности использовать британские базы в рамках коллективной самообороны региона включает оборонительные операции США, направленные на ослабление ракетных позиций и возможностей, используемых для атак на суда в Ормузском проливе, — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

    В правительстве Великобритании осудили расширение Ираном списка целей, включающего международное судоходство. Они согласились с тем, что безрассудные удары Ирана, в том числе по судам под британским флагом и судам их близких союзников и партнеров в Персидском заливе, рискуют еще больше втянуть регион в кризис и усилить экономические последствия, ощущаемые в Великобритании и по всему миру.

    Великобритания по-прежнему не будет принимать непосредственного участия в ударах, и Даунинг-стрит заявляет, что «принципы, лежащие в основе подхода Великобритании к конфликту, остаются прежними», пишет ВВС.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания «должна была действовать гораздо быстрее», в то время как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утверждал, что британский премьер-министр Кир Стармер «подвергает опасности жизни британцев».

    Немногим ранее ЕС потребовал прекращения ударов по энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

    Тимур Дюсекеев
