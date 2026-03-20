ЕС требует прекращения ударов по энергетическим объектам на Ближнем Востоке

Центральным вопросом стала ситуация на Ближнем Востоке в контексте военных действий США и Израиля в отношении Ирана.

В своих совместных выводах лидеры призвали к «деэскалации и максимальной сдержанности», а также к «мораторию на забастовки против объектов энергетики и водоснабжения».

Хотя 27 глав государств и правительств согласились с необходимостью срочного восстановления судоходства через Ормузский пролив, они заявили, что развертывание военно-морской миссии Евросоюза, как того требует президент США Дональд Трамп, должно произойти «после выполнения необходимых условий».

Лидеры ЕС четко заявили, что «Иран должен немедленно прекратить неизбирательные военные удары по странам региона — в соответствии с резолюцией СБ ООН 2817».

Кроме того, ЕС считает, что Иран не должен получить ядерное оружие. При этом Евросоюз требует полного сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ и соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия.

— Режим в Тегеране должен прекратить насилие и репрессии против собственного народа. Выражаем полную солидарность с иранским народом и поддержку их праву самостоятельно определять будущее, — говорится в итоговом заявлении.

На саммите предложен временный мораторий на удары по энергетической и водной инфраструктуре в регионе, чтобы избежать гуманитарной катастрофы и дальнейшего хаоса на рынках. ЕС также выразил готовность внести вклад в дипломатические усилия по деэскалации.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, участвовавший в обсуждениях, также призвал к дипломатии на Ближнем Востоке вместо военных действий.