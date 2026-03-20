телерадиокомплекс президента РК
    23:45, 19 Март 2026 | GMT +5

    Лидеры Евросоюза провели встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш прибыл в Брюссель на саммит глав государств и правительств ЕС, где провел встречу с лидерами 27 стран-членов Евросоюза, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    Фото: eeas.europa.eu

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Организация Объединенных Наций является ключевым институтом в международном порядке.

    — Сейчас в эти крайне неспокойные времена как никогда важно отстаивать основанный на международных правилах порядок, многосторонность и поддерживать действия Организации Объединенных Наций. Многие международные игроки бросают вызов международному порядку. Но мы видим, что на самом деле нет альтернативы международному порядку, основанному на правилах. И я хочу заверить Генерального секретаря ООН, что Европейский союз будет и впредь оказывать Вам и Организации Объединенных Наций всестороннюю поддержку, — отметил председатель Европейского совета.

    Теги:
    Евросоюз ООН Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
