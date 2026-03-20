Лидеры Евросоюза провели встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Организация Объединенных Наций является ключевым институтом в международном порядке.

— Сейчас в эти крайне неспокойные времена как никогда важно отстаивать основанный на международных правилах порядок, многосторонность и поддерживать действия Организации Объединенных Наций. Многие международные игроки бросают вызов международному порядку. Но мы видим, что на самом деле нет альтернативы международному порядку, основанному на правилах. И я хочу заверить Генерального секретаря ООН, что Европейский союз будет и впредь оказывать Вам и Организации Объединенных Наций всестороннюю поддержку, — отметил председатель Европейского совета.