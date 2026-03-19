В Брюсселе состоится саммит Евросоюза: основные вопросы повестки

Встреча лидеров 27 стран ЕС стартует с обсуждения новой Европейской стратегии безопасности — обновленного документа в связи с геополитическими событиями в мире и поиска безопасности и места Евросоюза в глобальном порядке.

Кроме того, ключевыми темами для обсуждения станут повышение конкурентоспособности Европы в сфере экономики, военная эскалация на Ближнем Востоке и ситуация в Иране.

Лидеры обсудят последствия совместных действий США и Израиля против Ирана, риски дальнейшей эскалации, дипломатические пути деэскалации и поддержку партнёров в регионе. Особое внимание — влияние на энергетическую безопасность ЕС и рост цен на энергоносители (газ и нефть уже резко подорожали за последние недели в Европе из-за нарушений поставок и закрытия ключевых маршрутов).

Планируется отдельная сессия, посвященная ситуации в Украине. Лидеры Евросоюза проведут видеоразговор с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, в Брюсселе намечено обсуждение многолетнего финансового бюджета ЕС (MFF 2028–2034).

Ближе ко второй половине дня состоится рабочий обед с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который специально прибыл по приглашению Евросоюза — обсуждение ухудшающейся международной ситуации и защиты многосторонности.

О том, что обсуждаемый Евросоюзом 20-пакет санкций не затронет Казахстан, читайте здесь.