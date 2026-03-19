    10:53, 19 Март 2026 | GMT +5

    В Брюсселе состоится саммит Евросоюза: основные вопросы повестки

    Сегодня в Брюсселе начнет работу очередной саммит Европейского совета под председательством президента Антониу Кошты, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

    Евросоюз
    Фото: Anadolu

    Встреча лидеров 27 стран ЕС стартует с обсуждения новой Европейской стратегии безопасности — обновленного документа в связи с геополитическими событиями в мире и поиска безопасности и места Евросоюза в глобальном порядке.

    Кроме того, ключевыми темами для обсуждения станут повышение конкурентоспособности Европы в сфере экономики, военная эскалация на Ближнем Востоке и ситуация в Иране.

    Лидеры обсудят последствия совместных действий США и Израиля против Ирана, риски дальнейшей эскалации, дипломатические пути деэскалации и поддержку партнёров в регионе. Особое внимание — влияние на энергетическую безопасность ЕС и рост цен на энергоносители (газ и нефть уже резко подорожали за последние недели в Европе из-за нарушений поставок и закрытия ключевых маршрутов).

    Планируется отдельная сессия, посвященная ситуации в Украине. Лидеры Евросоюза проведут видеоразговор с президентом Владимиром Зеленским.

    Кроме того, в Брюсселе намечено обсуждение многолетнего финансового бюджета ЕС (MFF 2028–2034).

    Ближе ко второй половине дня состоится рабочий обед с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который специально прибыл по приглашению Евросоюза — обсуждение ухудшающейся международной ситуации и защиты многосторонности.

    О том, что обсуждаемый Евросоюзом 20-пакет санкций не затронет Казахстан, читайте здесь.

    Арнур Рахимбеков
