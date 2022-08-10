10 Августа 2022 14:33

Великобритания готовится к зимним отключениям электроэнергии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Холодная погода и нехватка газа могут привести зимой к отключению электроэнергии в Великобритании. Это может повлиять на предприятия и жилые дома по всей стране, а также привести к закрытию железных дорог, библиотек и других правительственных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Daily Mail.

Власти страны дали указание ответственным лицам разработать план по недопущению остановки производства в случае отключения электроэнергии и не допустить дефицита продуктов в магазинах, а начальникам Национальной службы здравоохранения Великобритании дали поручение убедиться, что их генераторы обслуживаются должным образом и дизельные баки наполнены.

Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии выразил обеспокоенность по поводу безопасности энергоснабжения зимой. Непредвиденный рост потребления энергии может привести к временному закрытию железнодорожных линий, библиотек и других правительственных организаций. По оценкам экспертов, наихудший сценарий указывает на то, что мощности по производству электроэнергии может не хватить на 1/6 от пикового спроса.

Неоднозначная ситуация складывается в отношении помощи из европейских стран по поставкам газа и электроэнергии в Великобританию. Норвегия намерена ограничить экспорт электроэнергии из-за ее внутреннего дефицита текущей зимой. Во Франции в настоящее время работает только половина атомных электростанций, что связано с проблемами обслуживания и ремонтом.

По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, счета за электроэнергию вырастут примерно до 3582 фунтов стерлингов в октябре, по сравнению с 1971 фунтом стерлингов в настоящее время.

Государственный регулятор рынка электроэнергии и природного газа в Великобритании «Ofgem» установил предельную цену в размере 4 266 фунтов стерлингов для средней британской семьи в течение трех месяцев с начала января 2023 года. Это примерно на 650 фунтов стерлингов больше, чем его предыдущий прогноз на прошлой неделе.

Глава британского информационно-дискуссионного сайта по потребительским финансам «MoneySavingExpert» Мартин Льюис отметил, что рост цен является трагической новостью и предупредил, что увеличение расходов будет «неподъемным» для многих граждан. Он призвал правительство немедленно составить план по внедрению любых новых схем смягчения последствий и это не может ждать до конца выборов нового Премьер-министра в стране.













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