Вековой юбилей: мурал с изображением ветерана ВОВ открыли в ВКО

В городе Усть-Каменогорске прошло торжественное открытие мурала и памятной доски в честь векового юбилея ветерана Великой Отечественной войны Курмата Рахимова. Ветеран посетил мероприятие вместе с семьей, передает агентство Kazinform.

После войны Курмат Рахимов служил на границе. Затем сменил погоны пограничника на милицейские. Долгие годы был заместителем начальника УВД области.

Как говорит ветеран, у него был самый ответственный участок. О своих учениках и службе в органах внутренних дел полковник написал книгу «Наедине с памятью».

Фото: информационный центр ВКО

Курмат Рахимов воспитал шесть генералов и 60 офицеров. Ветеран Великой Отечественной войны и ОВД награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другими юбилейными наградами. А в этом году аксакал награжден орденом «Курмет» от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Информационный центр ВКО

В день рождения юбиляру была организована ретро-лента с фотографиями и импровизирован уголок рабочего кабинета в стиле 1960-х годов, где глава региона Ермек Кошербаев поздравил Курмата Рахимовича и с теплотой вспомнил, как они вместе отмечали «День победы» в Левобережном парке за солдатской кашей и историями о военном времени.

Фото: Информационный центр ВКО

Глава региона отметил, что подтянутость, собранность, глубина познания жизни, умение мыслить критически – это то, чему молодому поколению нужно учиться у наших аксакалов, которые в свою очередь всегда поддержат мудрым советом тех, кто выбрал делом своей жизни – Родину защищать!

Фото: Информационный центр ВКО

Поздравить ветерана с этим знаменательным событием приехал генерал-майор полиции, заместитель министра внутренних дел РК Айдар Сайтбеков. Он отметил, что в органах внутренних дел всегда очень ценят те знания и опыт, которые ветераны передают молодому поколению, даже находясь на заслуженном отдыхе. И этот мурал — знак благодарности за подвиги в военное и стремление к справедливости в мирное время.