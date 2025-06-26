В Эгейском море зафиксировали массовое появление ядовитых фиолетовых медуз

Медузы pelagia noctiluca были замечены в северо-западной части острова Эгрибоз (Эвия) и в заливе Пагаситикос, к югу от города Волос.

Особенно большое скопление этих медуз отмечается у северного побережья острова Эгрибоз, а их распространение достигло островов Искьядос и Искепелос.

Желающим купаться в этих районах настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и избегать контакта с медузами.

Фиолетовые медузы pelagia noctiluca считаются одними из самых опасных в Средиземном море. При контакте с ними возможны покраснение кожи, боль и жжение. По словам специалистов, у чувствительных людей укус медузы может вызвать тошноту, пониженное давление и затрудненное дыхание.

Ранее в Греции десятки пожарных боролись с крупным лесным пожаром на острове Хиос.