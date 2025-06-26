РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:30, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Эгейском море зафиксировали массовое появление ядовитых фиолетовых медуз

    Греческий наблюдательный центр биоразнообразия сообщил о значительном увеличении численности ядовитых фиолетовых медуз в Эгейском море, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    В Эгейском море зафиксировали массовое появление ядовитых фиолетовых медуз
    Фото: АА

    Медузы pelagia noctiluca были замечены в северо-западной части острова Эгрибоз (Эвия) и в заливе Пагаситикос, к югу от города Волос.

    Особенно большое скопление этих медуз отмечается у северного побережья острова Эгрибоз, а их распространение достигло островов Искьядос и Искепелос.

    Желающим купаться в этих районах настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и избегать контакта с медузами.

    Фиолетовые медузы pelagia noctiluca считаются одними из самых опасных в Средиземном море. При контакте с ними возможны покраснение кожи, боль и жжение. По словам специалистов, у чувствительных людей укус медузы может вызвать тошноту, пониженное давление и затрудненное дыхание.

    Ранее в Греции десятки пожарных боролись с крупным лесным пожаром на острове Хиос.

    Теги:
    Туризм В мире Греция
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают