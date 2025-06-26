В Эгейском море зафиксировали массовое появление ядовитых фиолетовых медуз
Греческий наблюдательный центр биоразнообразия сообщил о значительном увеличении численности ядовитых фиолетовых медуз в Эгейском море, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Медузы pelagia noctiluca были замечены в северо-западной части острова Эгрибоз (Эвия) и в заливе Пагаситикос, к югу от города Волос.
Особенно большое скопление этих медуз отмечается у северного побережья острова Эгрибоз, а их распространение достигло островов Искьядос и Искепелос.
Желающим купаться в этих районах настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и избегать контакта с медузами.
Фиолетовые медузы pelagia noctiluca считаются одними из самых опасных в Средиземном море. При контакте с ними возможны покраснение кожи, боль и жжение. По словам специалистов, у чувствительных людей укус медузы может вызвать тошноту, пониженное давление и затрудненное дыхание.
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