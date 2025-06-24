Лесные пожары второй день бушуют в Греции

Как сообщили в пожарной службе, с возгоранием в понедельник боролись 190 пожарных при поддержке 35 транспортных средств, пяти вертолётов и двух самолётов, сбрасывающих воду. Отмечается, что сильный ветер осложняет тушение пожара.

Жителям начали приходить уведомления на мобильные телефоны с призывом эвакуироваться из 16 деревень, поселков и районов на окраинах города Хиос.

Пожарная служба заявила, что в воскресенье утром и в середине дня недалеко от города Хиос произошло три отдельных возгорания.

По сообщениям местных СМИ, на острове произошли перебои с электроснабжением. Из-за масштаба пожара правительство Греции направило пожарных и оборудование из других регионов страны по воздуху и морем.

Лесные пожары часто случаются в Греции в жаркое и сухое лето, но власти отмечают, что из-за изменения климата пожары становятся более масштабными и учащаются.

Ранее сообщалось, что изменение климата является причиной усиления засухи. За последние десятилетия 40% планеты испытали более частые и интенсивные засухи.