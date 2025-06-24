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    18:19, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Лесные пожары второй день бушуют в Греции

    Десятки пожарных второй день пытаются справиться с крупным лесным пожаром на острове Хиос. Власти отдали дополнительные распоряжения об эвакуации населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews

    пожар
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в пожарной службе, с возгоранием в понедельник боролись 190 пожарных при поддержке 35 транспортных средств, пяти вертолётов и двух самолётов, сбрасывающих воду. Отмечается, что сильный ветер осложняет тушение пожара.

    Жителям начали приходить уведомления на мобильные телефоны с призывом эвакуироваться из 16 деревень, поселков и районов на окраинах города Хиос.
    Пожарная служба заявила, что в воскресенье утром и в середине дня недалеко от города Хиос произошло три отдельных возгорания.

    По сообщениям местных СМИ, на острове произошли перебои с электроснабжением. Из-за масштаба пожара правительство Греции направило пожарных и оборудование из других регионов страны по воздуху и морем.

    Лесные пожары часто случаются в Греции в жаркое и сухое лето, но власти отмечают, что из-за изменения климата пожары становятся более масштабными и учащаются.

    Ранее сообщалось, что изменение климата является причиной усиления засухи. За последние десятилетия 40% планеты испытали более частые и интенсивные засухи.

    Теги:
    Климат Лесные пожары Мировые новости Греция
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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