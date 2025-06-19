РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:33, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Площадь суши, пострадавшая от засухи, за 120 лет удвоилась – доклад ОЭСР

    Площадь суши, пострадавшая от засухи, за последние 120 лет удвоилась. Согласно новому докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стоимость последствий засух также резко возросла, передает агентство Kazinform.

    Засуха
    Фото: freepik.com

    К 2035 году засуха будет обходиться, как минимум, на 35% дороже, чем сегодня, согласно ОЭСР.

    В докладе «Прогноз глобальной засухи: тенденции, последствия и политика адаптации к более засушливому миру» отмечается, что изменение климата является причиной усиления засухи. За последние десятилетия 40% планеты испытали более частые и интенсивные засухи.

    Немедленные и скоординированные действия со стороны различных государственных органов, направленные на прогнозирование, предотвращение и адаптацию к растущим рискам засух, могут существенно сократить потери и ущерб, а также повысить устойчивость экономик к таким природным явлениям и их способность к восстановлению, согласно ОЭСР.

    Засухи наносят ущерб не только сельскому хозяйству, они также влияют на торговлю, промышленность и производство энергии.

    С 1980 года 37% суши на планете испытало значительное снижение влажности почвы. Засухи также наносят серьезный урон людям: они приводят к гибели людей в результате стихийных бедствий, усугубляют бедность, неравенство и вынужденное переселение.

    Согласно докладу, инновации в использовании воды, в том числе за счет повторного использования и сбора воды, могут значительно сократить забор воды со стороны промышленности и производства.

    —  Выращивание засухоустойчивых культур можно продвигать с помощью стимулов и согласованных регуляторных мер, а более эффективные системы орошения способны существенно снизить мировое потребление воды. Устойчивое землепользование и управление экосистемами также играют важную роль в укреплении естественной устойчивости к засухам и сохранении основных экосистемных услуг, связанных с водными ресурсами, — отмечает ОЭСР.

    Ранее сообщалось, что средняя глобальная температура в ближайшие пять лет будет на рекордно высоком уровне, согласно докладу Всемирной метеорологической организации.

    Теги:
    Погода Климат Экология Мировые новости Засуха ОЭСР
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают