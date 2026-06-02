Ведущие университеты Европы заинтересованы в партнерстве с Казахстаном

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек провел в Бельгии ряд встреч, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества с ЕС в сфере науки, высшего образования и инноваций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

Саясат Нурбек посетил ведущие университеты Бельгии — Университет Гента и Католический университет Левена, где ознакомился в передовыми наработками бельгийских ученых в сфере редкоземельных металлов и полупроводников.

Он также провел отдельные встречи с представителями Евроинститутов — Европейской комиссии, Европейского парламента и Европейской службы внешних действий.

Фото: Посольство Казахстана в Бельгии

Впервые состоялась встреча Министра науки и высшего образования Казахстана с Европейским комиссаром по стартапам, научным исследованиям и инновациям Екатериной Захариевой. Столь высокий уровень встреч демонстрирует интерес Европейского союза к сотрудничеству с Казахстаном в сфере науки и высшего образования.

— В ходе визита мы провели встречи с командами IMEC, KU Leuven и Гентского университета — университетами и исследовательскими центрами, которые формируют глобальную повестку в области микроэлектроники, полупроводников, искусственного интеллекта, критических материалов, инженерных технологий и прикладной математики.

IMEC (международный микро- и наноэлектронный научно-исследовательский центр в Левене) ежегодно объединяет более 5 500 исследователей и инженеров из 95 стран мира, а KU Leuven (Католический университет Левена) стабильно входит в число ведущих европейских университетов по научным публикациям, инновациям и технологическому трансферу. Отдельное внимание было уделено возможностям сотрудничества с KU Leuven по урановой тематике, критическим сырьевым материалам и технологиям извлечения редкоземельных металлов.

Фото: Gov.kz

Особый акцент был сделан на математике как фундаменте искусственного интеллекта, моделирования, инженерных расчетов и deep-tech решений. В этой связи были обсуждены перспективы взаимодействия с Институтом математики Комитета науки МНВО РК, а также с Гентским университетом по запуску mirror lab в Казахстане.

— То есть мы говорим о долгосрочном научно-технологическом партнерстве, совместных исследованиях, подготовке инженеров и ученых нового поколения, развитии прикладной науки и интеграции наших университетов и технологических команд в международные консорциумы. Сегодня в Казахстане обучается свыше 620 тысяч студентов, и расширение международного научного сотрудничества становится стратегически важным направлением, — заявил Саясат Нурбек.

Фото: Gov.kz

Он отметил, что сейчас в мире полупроводники, искусственный интеллект, критические материалы и deep-tech становятся основой глобальной конкурентоспособности государств. По оценкам международных аналитиков, мировой рынок ИИ превысит $1 трлн уже в ближайшие годы, а объем индустрии полупроводников к 2030 году может достичь $1 трлн.

— Поэтому особенно важно, чтобы казахстанские исследователи, университеты и стартапы имели доступ к передовым лабораториям, международным программам и совместным R& D-проектам. Отдельно обсудили возможности участия казахстанских организаций в Horizon Europe — крупнейшей исследовательской программе Европейского Союза с бюджетом более €95 млрд на период 2021–2027 годов. Это новые возможности для наших ученых, докторантов, инженеров и технологических предпринимателей, — подчеркнул министр.

Также Казахстан представил европейским коллегам потенциал Alem AI как платформы развития ИИ-экосистемы Казахстана — от образования и науки до стартапов, индустриальных решений и международного технологического сотрудничества.

— Сегодня ИИ-направления становятся частью подготовки специалистов более чем в 20 казахстанских вузах, а такие международные партнерства позволяют усилить прикладные ИИ-проекты, научные команды и технологические стартапы. Казахстан заинтересован в переходе от точечного взаимодействия к устойчивым партнерствам, совместным лабораториям, исследовательским программам, академической мобильности и технологическим проектам с высокой добавленной стоимостью. Уверен, что именно через науку, инженерное образование, математику, искусственный интеллект и международную кооперацию формируется новая экономика знаний — отметил С. Нурбек.

Фото: Gov.kz

Профессор университета KU Leuven Петер Том Джонс отметил, что Казахстан являестя страной с огромным потенциалом благодаря богатой ресурсной базе, наличию действующих компаний и университетов.

По его словам, Европе следует активнее развивать сотрудничество с Казахстаном.

— Особенно это важно с нашей точки зрения — в области гидрометаллургии, которая необходима для разделения критически важных металлов и извлечения добавленной стоимости из металлургического производства. Это как раз то направление, в котором мы можем по-настоящему сотрудничать с Казахстаном, — сказал профессор.

Кроме того в Саясат Нурбек провел встречу в Брюсселе с казахстанскими учеными и исследователями, работающими в Европе. Мероприятие было организовано Qazaq International Science and Technology Association (QIST), Ассоциацией казахстанских студентов в Бельгии «Qazsociety» совместно с Министерством науки и высшего образования РК на площадке Посольства Казахстана в Бельгии и Люксембурге. Обсуждались вопросы укрепления связей с научной диаспорой, обмена опытом и реализации совместных проектов.

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