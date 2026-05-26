Какие книги рекомендует читать казахстанским школьникам глава Миннауки

По словам министра, школьникам особенно стоит обратить внимание на трилогию «Алтын Орда» Ильяса Есенберлина.

— Мы недавно провели большой международный симпозиум «Алтын Орда». Из 23 стран были 350 исследователей. Выступал Глава государства. Интерес сейчас очень большой, особенно в западных странах, в Юго-Восточной Азии. Все начинают переосмысливать и понимать, насколько это было масштабное явление на пространстве Евразии, — отметил Саясат Нурбек.

Он рассказал, что недавно перечитал трилогию и назвал ее «Игрой престолов» в казахстанской интерпретации благодаря большому количеству исторических событий и битв.

Кроме художественной литературы министр посоветовал книгу об искусственном интеллекте «Генезис: искусственный интеллект, надежда и душа человечества», написанную Генри Киссинджером, Эриком Шмидтом и Крейгом Манди.

— Очень глубокая книга, которая показывает искусственный интеллект не только как технологию, но и как фактор геополитический, экономический, социальный, культурный, идеологический. Очень тоже сильно рекомендую, — сказал он.

Напомним, 19 мая, в Астане с участием Президента Касым-Жомарта Токаева во Дворце Независимости прошел Международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность».