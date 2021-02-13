Ведется реконструкция моста через канал Арыс-Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане ведутся работы по реконструкции моста через канал Арыс-Туркестан вдоль автодороги Западная Европа-Западный Китай в направлении трассы Кентау-Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На этой территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Также предусматривается установка пандуса для пешеходов и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, здесь установят малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора.

Работы начались 5 февраля, завершить реконструкцию, к которой привлекли 52 рабочих и около 10 единиц техники, планируется 20 февраля.







