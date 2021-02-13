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    21:10, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Ведется реконструкция моста через канал Арыс-Туркестан

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане ведутся работы по реконструкции моста через канал Арыс-Туркестан вдоль автодороги Западная Европа-Западный Китай в направлении трассы Кентау-Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На этой территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Также предусматривается установка пандуса для пешеходов и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, здесь установят малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора.

    Работы начались 5 февраля, завершить реконструкцию, к которой привлекли 52 рабочих и около 10 единиц техники, планируется 20 февраля.




    Теги:
    Туркестанская область Акимат Строительство
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